Galarren piztutako sute batek kezka eragin du Iruñeko aireportuan eta trenbide-trafikoa moztu du
Agintariek premiazko deialdi publikoa egin diote herritarrei, sute honen berri emateko 112 telefono-zenbakia ez saturatzeko eskatuz.
Ostiral arratsaldeko lehen orduan Galarren (Nafarroa) piztutako baso-sute batek kezka piztu du, Noain-Iruñea aireportuaren perimetroraino iristean. Suteak Iruñea eta Noain arteko trenbide-trafikoa guztiz etetea behartu du, eta errepideko hainbat sarbide itxi dituzte. Sugarrak oso gertu diren arren, larrialdi-zerbitzuek berretsi dute ez dagoela zauriturik.
Lehen ikerketen arabera, baliteke sua igerileku baten inguruan lanean ari zen traktore batek eragin izana.
Sutearen tamaina dela eta, lurreko eta aireko efektibo ugari ari dira lanean. Nafarroako Gobernuak Cordovilla, Tafalla, Tutera, Peralta eta Lodosako parkeetako suhiltzaileak mugiarazi ditu. Egoeraren larritasuna ikusita, Errioxak Calahorra eta Nájera herrietako suhiltzaileak eta helikoptero bat bidali ditu laguntzeko.
Kezka aireportuan
Egoera kritikoa bihurtu da sua Noain-Iruñea aireportuko instalazioen kanpoko perimetroa ukitzera iritsi denean. Oraingoz, hegaldien operagarritasuna ez dago arriskuan, ordu-tarte honetan ez dago aire-operaziorik programatuta. Perimetroaren kontrolean funtsezkoa izan da aireportuko suhiltzaile-taldearen esku-hartzea.
Tren zirkulazioa eta errepideak moztuta
Trenen zirkulazioa erabat etenda geratu da Noain eta Iruñea artean. Trafikoaren etenaldiak bete-betean eragiten die Iruñea eta Castejon arteko ibilbidea egiten duten ibilbide luzeko eta ertaineko trenei, eta atzerapen zein aldaketa nabariak eragiten ari da Renferen ohiko programazioan.
Bestalde, Polizia Foralak kaltetutako eremua babestu du errepidez, eta prebentzio gisa Ezkirotzerako sarbide guztiak moztu ditu, larrialdien ibilgailuen igarotzea errazteko eta gidarientzat arrisku-egoerak saihesteko.
Sutea A-68 errepidetik gertu, Tuteran
Larrialdi-zerbitzuak ostiral honetan A-68 autobian, Tuterako lurretan, piztu den beste sute bat itzaltzeko lanean ari dira. Sua inguruko zuhaizti batera zabaldu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilboko Udalak gaitzetsi egin du Txurdinagan sorosle bati egindako erasoa, eta ohartarazi du "gizalege falta zigortu" egiten dela
Hainbat sindikatuk elkarretaratzea deitu dute astearte honetarako kiroldegiaren aurrean, eta salatu dute kirol-instalazioetako langileen kontrako erasoak gero eta ohikoagoak direla.
8 kilometrorainoko auto-ilarak AP-68an, Amurrion, Gasteizerako noranzkoan, bi ibilgailuk talka egin ostean
Hiru pertsona zauritu dira; horietako bi Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte, eta hirugarren bat Galdakaokora.
Eklipse egunean kamioiei zirkulatzeko debekua altxatu eta mugak jarri ditu Eusko Jaurlaritzak
Segurtasun Sailak hasiera batean 24 orduko erabateko debekua aurreikusten zuen abuztuaren 12rako, baina murrizketa berria arratsaldeko ordu-tartera mugatuko da.
EHNEk elkarretaratzea egin du Donostian haragiaren sektorean hobekuntzak eskatzeko
Euskadiko abeltzainek elkarretaratzea egin dute gaur Eusko Jaurlaritzak Donostian duen ordezkaritzaren aurrean, haragiaren sektorearen egoera salatu, eta Eusko Jaurlaritzak eta Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak "orain arte egon den haragiaren ekoizpenaren euskal eredua babesteko eta mantentzeko" erakutsi duten borondate falta kritikatzeko. Irailetik aurrera mobilizazioak egiten jarraituko dutela iragarri dute bertan bildutakoek.
Venezuelarren elkarteak ez dira joango Bilboko elizbarrutiak 'Venezuelaren alde' gaur egingo duen mezara
EAEn, Nafarroan eta Kantabrian bizi diren venezuelarren hainbat taldek "erabat onartezin" jo dute Glenna del Valle Cabello Venezuelako Gobernuaren Bilboko kontsula (Diosdado Cabelloren arreba) bertan egotea, eta leporatu diote "biktimen mina" erabili nahi izatea "krisi demokratiko, humanitario eta instituzional sakon baten ardura duen erregimenaren legitimazio politikorako" tresna gisa.
Madrilgo suteak "fronte bakarrean" batu dira, eta herri gehiago daude arriskuan
Agintariek ohartarazi dute "gutxi" falta dela Avilako eta Madrilgo Erkidegoko suteak elkartzeko. Horrek, egoera are gehiago larriagotu eta itzaltze lanak zaildu ditzake.
Renfek aldaketak egingo ditu Gipuzkoako tren-zerbitzuan uztailaren 25etik aurrera
Irun eta Hernani arteko tren-zerbitzua eten egingo da asteburu honetatik aurrera AHTaren lanak direla eta. Renfek autobus zerbitzua eskainiko die bidaiariei.
Arrigorriagako emakumeen irudi sexualizatuak partekatzen dituen Telegram talde bat dagoela salatu dute
Gertaerak herriko jaietan atera dira argitara, eta Itaia erakundeak esan du herriko gazte gehienek bazutela horren berri.
Ibilgailu askoren arteko istripuak bost kilometroko auto ilarak eragin ditu Ap-8an, Zumaia parean
Ezbeharra Ap-8ko 44. kilometroan gertatu da, eta errei bat itxi behar izan dute Bilborako noranzkoan.