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Galarren piztutako sute batek kezka eragin du Iruñeko aireportuan eta trenbide-trafikoa moztu du

Agintariek premiazko deialdi publikoa egin diote herritarrei, sute honen berri emateko 112 telefono-zenbakia ez saturatzeko eskatuz.

Iragarkia
Sutea Nafarroan
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ostiral arratsaldeko lehen orduan Galarren (Nafarroa) piztutako baso-sute batek kezka piztu du, Noain-Iruñea aireportuaren perimetroraino iristean. Suteak Iruñea eta Noain arteko trenbide-trafikoa guztiz etetea behartu du, eta errepideko hainbat sarbide itxi dituzte. Sugarrak oso gertu diren arren, larrialdi-zerbitzuek berretsi dute ez dagoela zauriturik.

Lehen ikerketen arabera, baliteke sua igerileku baten inguruan lanean ari zen traktore batek eragin izana.

Sutearen tamaina dela eta, lurreko eta aireko efektibo ugari ari dira lanean. Nafarroako Gobernuak Cordovilla, Tafalla, Tutera, Peralta eta Lodosako parkeetako suhiltzaileak mugiarazi ditu. Egoeraren larritasuna ikusita, Errioxak Calahorra eta Nájera herrietako suhiltzaileak eta helikoptero bat bidali ditu laguntzeko.

Kezka aireportuan

Egoera kritikoa bihurtu da sua Noain-Iruñea aireportuko instalazioen kanpoko perimetroa ukitzera iritsi denean. Oraingoz, hegaldien operagarritasuna ez dago arriskuan, ordu-tarte honetan ez dago aire-operaziorik programatuta. Perimetroaren kontrolean funtsezkoa izan da aireportuko suhiltzaile-taldearen esku-hartzea.

Tren zirkulazioa eta errepideak moztuta

Trenen zirkulazioa erabat etenda geratu da Noain eta Iruñea artean. Trafikoaren etenaldiak bete-betean eragiten die Iruñea eta Castejon arteko ibilbidea egiten duten  ibilbide luzeko eta ertaineko trenei, eta atzerapen zein aldaketa nabariak eragiten ari da Renferen ohiko programazioan.

Bestalde, Polizia Foralak kaltetutako eremua babestu du errepidez, eta prebentzio gisa Ezkirotzerako sarbide guztiak moztu ditu, larrialdien ibilgailuen igarotzea errazteko eta gidarientzat arrisku-egoerak saihesteko.

Sutea A-68 errepidetik gertu, Tuteran

Larrialdi-zerbitzuak ostiral honetan A-68 autobian, Tuterako lurretan, piztu den beste sute bat itzaltzeko lanean ari dira. Sua inguruko zuhaizti batera zabaldu da.

 

Nafarroa Iruñea-Noain aireportua Iruñea Noain Tutera Suteak Gizartea

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