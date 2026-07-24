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8 kilometrorainoko auto-ilarak AP-68an, Amurrion, Gasteizerako noranzkoan, bi ibilgailuk talka egin ostean

Hiru pertsona zauritu dira; horietako bi Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte, eta hirugarren bat Galdakaokora.

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EITB

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Kamioi batek eta furgoneta batek talka egin dute AP-68 autobidean, Amurrio parean, eta 8 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira Gasteizerako noranzkoan. Eskoriatzan, bere aldetik, 3 kilometroko pilaketak daude AP-1ean, Gasteizerako bidean ere.

Istripua 13:30 aldera izan da, eta hiru pertsona zauritu dira. Horietako bi Gurutzetako Ospitalera eraman dituzte, eta beste bat Galdakaokora, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Kamioiaren burua bidetik kendu dute, baina 17:30ean bertan jarraitzen zuten bai erremolkea bai furgonetak. Trafikoaren egoerak zaila izaten jarraitzen du inguru horretan, oraingoz bi errei itxita baitaude.

Eskoriatzan, kamioi batek matxura izan du AP-1ean, eta hiru kilometroko auto-pilaketak daude 18:45ean.

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