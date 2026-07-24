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Retenciones de 8 kilómetros en la AP-68 en Amurrio, sentido Vitoria-Gasteiz, tras colisionar dos vehículos

Tres personas han resultado heridas; dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Cruces y una tercera ha sido llevada al de Galdakao.
Euskaraz irakurri: 8 kilometroko auto-ilarak AP-68an, Amurrion, Gasteizerako noranzkoan, bi ibilgailuk talka egin ostean
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EITB

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La colisión entre un camión y una furgoneta en la AP-68 a la altura de Amurrio ha causado retenciones que han alcanzado los 8 kilómetros en sentido hacia Vitoria-Gasteiz. En Eskoriatza, por su parte, se están produciendo retenciones de hasta 3 kilómetros en la AP-1 a causa de una avería en un camión

El choque ha tenido lugar sobre las 13:30 horas y en el mismo han resultado heridas tres personas. Dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Cruces y una tercera ha sido llevada al de Galdakao, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La cabeza del camión ha sido retirada de la vía, pero a las 17:30 horas continúan en el lugar tanto el remolque como la furgoneta. La situación del tráfico sigue siendo complicada en esta zona ya que de momento dos carriles permanecen cerrados al tráfico. 

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