Retenciones de 8 kilómetros en la AP-68 en Amurrio, sentido Vitoria-Gasteiz, tras colisionar dos vehículos

La colisión entre un camión y una furgoneta en la AP-68 a la altura de Amurrio ha causado retenciones que han alcanzado los 8 kilómetros en sentido hacia Vitoria-Gasteiz. En Eskoriatza, por su parte, se están produciendo retenciones de hasta 3 kilómetros en la AP-1 a causa de una avería en un camión

El choque ha tenido lugar sobre las 13:30 horas y en el mismo han resultado heridas tres personas. Dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Cruces y una tercera ha sido llevada al de Galdakao, según ha informado el Departamento de Seguridad.