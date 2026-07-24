El Gobierno Vasco rectifica y limita la prohibición de circular a los camiones el día del eclipse
El Departamento de Seguridad inicialmente preveía un veto total de 24 horas para el 12 de agosto, pero reduce la restricción a la franja de tarde tras reunirse con las patronales del transporte.
El Gobierno Vasco ha decidido dar marcha atrás y flexibilizar de forma notable las restricciones al tráfico pesado programadas para el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse solar total. Tras mantener un encuentro esta semana con las asociaciones y agrupaciones profesionales del transporte por carretera, se limitará finalmente la prohibición de circular a los vehículos de más de 7 500 kilos al periodo comprendido entre las 17:00 y las 23:59 horas de ese día, coincidiendo estrictamente con la franja en la que se prevé una mayor intensidad de tráfico.
Esta nueva resolución modifica la postura inicial del Departamento de Seguridad. Con esta rectificación, la Dirección de Tráfico busca mantener su objetivo principal de garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez de la red viaria de la CAV durante el fenómeno astronómico, momento en el que se espera una masiva concentración de desplazamientos. Sin embargo, al reducir la prohibición a solo siete horas, las autoridades minimizan el severo impacto económico y operativo que la medida original iba a originar sobre la actividad diaria de las empresas y los profesionales del transporte por carretera.
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