ECLIPSE SOLAR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco rectifica y limita la prohibición de circular a los camiones el día del eclipse

El Departamento de Seguridad inicialmente preveía un veto total de 24 horas para el 12 de agosto, pero reduce la restricción a la franja de tarde tras reunirse con las patronales del transporte.

Kamioaik abuztuak 12
Euskaraz irakurri: Eklipse egunean kamioiei zirkulatzeko debekua altxatu eta mugak jarri ditu Eusko Jaurlaritzak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha decidido dar marcha atrás y flexibilizar de forma notable las restricciones al tráfico pesado programadas para el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse solar total. Tras mantener un encuentro esta semana con las asociaciones y agrupaciones profesionales del transporte por carretera, se limitará finalmente la prohibición de circular a los vehículos de más de 7 500 kilos al periodo comprendido entre las 17:00 y las 23:59 horas de ese día, coincidiendo estrictamente con la franja en la que se prevé una mayor intensidad de tráfico.

Esta nueva resolución modifica la postura inicial del Departamento de Seguridad. Con esta rectificación, la Dirección de Tráfico busca mantener su objetivo principal de garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez de la red viaria de la CAV durante el fenómeno astronómico, momento en el que se espera una masiva concentración de desplazamientos. Sin embargo, al reducir la prohibición a solo siete horas, las autoridades minimizan el severo impacto económico y operativo que la medida original iba a originar sobre la actividad diaria de las empresas y los profesionales del transporte por carretera.

 

El tráfico de camiones en Euskadi estará prohibido el 12 de agosto con motivo del eclipse
Eclipses solares Tráfico Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

Comparecencia de EHNE Gipuzkoa en San Sebastián EUROPA PRESS 24/7/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EHNE se concentra en San Sebastián para exigir mejoras en el sector de la carne

Ganaderos vascos se han concentrado este viernes ante la delegación del Gobierno Vasco en San Sebastián para denunciar la situación del sector de la carne. Asimismo, han criticado la falta de voluntad del Gobierno Vasco y de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, "de proteger ni mantener el modelo vasco" de producción de carne "que ha existido hasta ahora". Los convocantes han anunciado que proseguirán con las movilizaciones a partir de septiembre.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La diócesis de Bilbao celebra hoy una 'Misa por Venezuela' a la que no acudirán las asociaciones de venezolanos

Diversas organizaciones venezolanas en la CAV, Navarra y Cantabria consideran "profundamente inaceptable" la presencia de la cónsul de Venezuela en Bilbao Glenna del Valle Cabello, hermana de Diosdado Cabello, que pretende, según denuncian, "utilizar el dolor de las víctimas" como instrumento de "legitimación política de un régimen responsable de una profunda crisis democrática, humanitaria e institucional".

Cargar más
Publicidad
X