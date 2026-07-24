Declarado un incendio en Galar que mantiene en alerta al aeropuerto de Pamplona y corta el tráfico ferroviario
Un incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este viernes en el término municipal de Galar (Navarra) ha hecho saltar las alarmas al alcanzar el perímetro del Aeropuerto de Noáin-Pamplona y provocar el corte total de la circulación ferroviaria entre la capital navarra y Noáin, además de obligar al cierre de accesos por carretera. A pesar de la cercanía de las llamas, los servicios de emergencia han confirmado que no se han registrado personas afectadas.
El foco inicial se ha localizado en la cuneta de un campo ya cosechado, donde las primeras informaciones apuntan a que el origen de las llamas podría estar relacionado con un tractor que se encontraba trabajando en las proximidades de una piscina.
La magnitud del incendio ha obligado a coordinar un amplio dispositivo en el que trabajan sin descanso efectivos terrestres y aéreos. Desde el Gobierno de Navarra se han movilizado dotaciones de los parques de bomberos de Cordovilla, Tafalla, Tudela, Peralta y Lodosa. Ante la gravedad, La Rioja ha enviado bomberos de Calahorra y Nájera, junto con un helicóptero adicional.
Alarma en el aeropuerto
La situación se ha vuelto crítica cuando el fuego ha llegado a rozar el perímetro exterior de las instalaciones del aeropuerto de Noáin-Pamplona. Por el momento, la operatividad de los vuelos no se ha visto comprometida debido a que no había ninguna operación aérea programada en esa franja horaria. En el control perimetral ha resultado clave la intervención del propio equipo de Bomberos del Aeropuerto.
Trenes suspendidos y carreteras cortadas
La circulación ferroviaria ha quedado completamente suspendida entre Noáin y Pamplona. La interrupción del tráfico afecta de lleno a los trenes de Larga y Media Distancia que cubren el trayecto entre Pamplona y Castejón, lo que está provocando importantes retrasos y alteraciones en la programación habitual de Renfe.
En paralelo, la Policía Foral ha blindado la zona afectada por carretera, cortando de manera preventiva todos los accesos hacia Esquíroz para facilitar el paso de los vehículos de extinción y evitar situaciones de peligro para los conductores.
Incendio cerca de la A-68 en Tudela
Los servicios de emergencia están trabajando para extinguir un incendio que se ha declarado este viernes en la cuneta de la autovía A-68, en el término de Tudela, y que se ha extendido a una zona de arbolado.
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