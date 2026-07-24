Denuncian la existencia de un grupo de Telegram que comparte imágenes sexualizadas de mujeres en Arrigorriaga
Grupos de mujeres de la comarca de Hego Uribe han denunciado la existencia de un grupo de Telegram en el que sus usuarios comparten imágenes sexualizadas de mujeres de la localidad vizcaína. Los hechos han salido a la luz después de que una mujer denunciara ante la organización de mujeres Itaia haber sufrido una agresión machista por parte de un grupo de hombres a través de esta aplicación.
Según recoge el medio local Geuria, Itaia asegura que un grupo de hombres creó un canal de Telegram en el que publicaban y compartían imágenes sexualizadas de mujeres de Arrigorriaga y de municipios cercanos, acompañadas de comentarios misóginos y de contenido sexualizador.
Según denuncia este colectivo, las imágenes se obtenían de aplicaciones como WhatsApp e Instagram y se difundían sin el consentimiento de las mujeres afectadas. Además, asegura que la mayoría de los jóvenes de la localidad tenían conocimiento de la existencia de este grupo, y que su actividad era un tema de conversación habitual entre ellos.
Los hechos han trascendido en el contexto de las fiestas patronales, y la organización considera que mirar hacia otro lado contribuye a normalizar el machismo y aumenta la impunidad de los agresores. "Es momento de posicionarse contra el machismo, señalar la impunidad del agresor y tomar las calles contra el machismo", afirman.
Objetos de consumo
Por su parte, la asamblea feminista de Arrigorriaga, Urruma, ha mostrado también su rechazo a estos hechos y ha advertido de que «el silencio y la complicidad protegen a los agresores». Asimismo, sostiene que este tipo de acciones «convierten los cuerpos de mujeres y niñas en objetos de consumo, vulnerando su intimidad y dignidad, y rechazando por completo la cultura del consentimiento».
Junto con las muestras de solidaridad y apoyo a las mujeres afectadas, Urruma ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que reflexione y adopte una actitud activa. Además, recuerda que participar en estos grupos, difundir las imágenes o permanecer impasible también forma parte del problema.
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