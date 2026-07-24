Un accidente entre varios vehículos en la Ap-8, a la altura de Zumaia, provoca cinco kilómetros de retenciones

Un accidente entre varios vehículos en Zumaia ha provocado cinco kilómetros de retenciones en sentido Bilbao. El accidente, que ha tenido lugar a primera hora de la mañana, se ha producido a la altura del kilómetro 44 de la Ap-8.

Como consecuencia del accidente, hay un carril cortado y numerosas retenciones en sentido Bilbao.