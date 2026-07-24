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Un accidente entre varios vehículos en la Ap-8, a la altura de Zumaia, provoca cinco kilómetros de retenciones

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 44 de la Ap-8, y ha obligado a cortar un carril en sentido Bilbao.
Decenas de vehículos durante la operación salida del verano, en la A-2, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes 3 de julio, a partir de las 15 horas, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con una previsión de 980.000 desplazamientos por las carreteras que atraviesan la Comunidad de Madrid hasta la medianoche del domingo. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 03/7/2026
Euskaraz irakurri: Ibilgailu askoren arteko istripuak bost kilometroko auto ilarak eragin ditu Ap-8an, Zumaia parean
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EITB

Última actualización

Un accidente entre varios vehículos en Zumaia ha provocado cinco kilómetros de retenciones en sentido Bilbao. El accidente, que ha tenido lugar a primera hora de la mañana, se ha producido a la altura del kilómetro 44 de la Ap-8.

Como consecuencia del accidente, hay un carril cortado y numerosas retenciones en sentido Bilbao.

Tráfico Gipuzkoa Sociedad

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