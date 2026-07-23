El Ayuntamiento de Vitoria refuerza la campaña de prevención de la violencia machista de cara a las fiestas
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reforzará la campaña de prevención de la violencia machista "Sé libre/Libre izan nonahi" de cara a la festividad de Santiago Apóstol, que se celebra esta semana, y las Fiestas de La Blanca, que tendrán lugar del 4 al 9 de agosto, según ha anunciado este jueves la concejala de Igualdad de Vitoria-Gasteiz, Ana López de Uralde.
Los días 24 y 25 de julio, el 'Punto Violeta' de información y atención contra las agresiones machistas estará ubicado en la calle San Francisco, frente al Farolón, en horario de 20:00 a 02:00 horas.
Posteriormente, con motivo de las Fiestas de La Blanca, el dispositivo estará operativo del 3 al 9 de agosto. El día 4 de agosto funcionará de 17:00 a 02:00 horas, mientras que los días 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto el horario será de 18:00 a 02:00 horas.
En esta ocasión, el punto de información se situará en el cruce de las calles Postas e Independencia, en la esquina oeste de la Plaza de los Fueros.
La concejala López de Uralde ha hecho un llamamiento a no ser cómplices y a actuar ante la violencia machista. Si presenciamos una actitud machista, actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos el cese de ese comportamiento, llegando incluso a expulsar al agresor del espacio si fuera necesario”, ha reivindicado.
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