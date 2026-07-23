Desmantelada una gran plantación de marihuana en un caserío de Fruiz

Una investigación policial ha destapado una macroplantación interior con más de 1600 plantas de marihuana y 8,5 kilos de hachís en un caserío de la localidad vizcaína de Fruiz. En el dispositivo han participado de forma conjunta la Ertzaintza, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, y se ha saldado con la detención de dos hombres.

Hace unos meses, la Ertzain-etxea de Gernika y la Policía Nacional iniciaron las indagaciones en torno a un sospechoso con antecedentes por tráfico de drogas. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta un caserío de Fruiz, donde localizaron a este individuo junto a otra persona.

Al mismo tiempo, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria también detectó indicios claros de que el inmueble se estaba utilizando para el cultivo de cannabis. Ante estas evidencias, se puso en marcha un dispositivo conjunto.