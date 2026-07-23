Desmantelada una gran plantación de marihuana en un caserío de Fruiz
La operación se ha saldado con dos hombres detenidos y la incautación de más de 1.600 plantas de marihuana y 8,5 kilos de hachís.
Una investigación policial ha destapado una macroplantación interior con más de 1600 plantas de marihuana y 8,5 kilos de hachís en un caserío de la localidad vizcaína de Fruiz. En el dispositivo han participado de forma conjunta la Ertzaintza, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, y se ha saldado con la detención de dos hombres.
Hace unos meses, la Ertzain-etxea de Gernika y la Policía Nacional iniciaron las indagaciones en torno a un sospechoso con antecedentes por tráfico de drogas. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta un caserío de Fruiz, donde localizaron a este individuo junto a otra persona.
Al mismo tiempo, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria también detectó indicios claros de que el inmueble se estaba utilizando para el cultivo de cannabis. Ante estas evidencias, se puso en marcha un dispositivo conjunto.
El caserío, listo para el cultivo
Al entrar en el caserío con la correspondiente autorización judicial, los investigadores localizaron exactamente 1602 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento y floración, así como cogollos ya procesados y listos para su distribución.
El interior de la vivienda estaba totalmente acondicionado con habitaciones tabicadas e insonorizadas, sistemas especiales de ventilación, lámparas LED y filtros de gran potencia. Con esta tecnología puntera lograban acelerar el desarrollo de las plantas, evitar la propagación del fuerte olor y ocultar el ruido de los extractores.
Los detenidos son dos varones: el principal investigado, un hombre de 39 años y de nacionalidad española, y otro, de 36 años y de origen latinoamericano que fue sorprendido en el interior de la plantación. Además, en el registro del vehículo del principal sospechoso se hallaron otros 4,4 kilos de hachís preparados para su venta.
El análisis de los paquetes ha confirmado que se trata de una variedad de marihuana de la máxima calidad que habría alcanzado un alto valor en el mercado negro. Los dos arrestados han sido trasladados a dependencias de la Ertzaintza para la instrucción de las diligencias, mientras que todo el material incautado ha quedado a disposición del
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