Hoy y mañana, últimos días de calor antes del cambio del sábado
El jueves y el viernes hará calor, sobre todo, en el sur de Euskal Herria, por lo que se activará el aviso amarillo por temperaturas altas en Álava, en la comarca del Ebro de 13:00 a 19:00 horas, y en el centro de Navarra el, área pirenaica y la Ribera, de 13:00 a 21:00 horas.
Según la previsión de la agencia vasca de meteorología Euskalmet, este jueves, 23 de julio, volverá a hacer mucho calor. Los cielos estarán despejados o poco nubosos, con algunas nubes altas. A partir del mediodía el viento soplará del norte, y las rachas podrían ser fuertes, especialmente por la tarde y en el sur.
No se esperan grandes cambios en las temperaturas, si bien podrían subir en algunos puntos. En las capitales, en Baiona los termometros se situarán entre los 20 y los 29 ºC; en Bilbao, entre los 29 y 32 ºC y en San Sebastián se situarán entre los 18 y 28 ºC. En el sur del territorio las temperaturas serán más elvadas; en Vitoria-Gatseiz la madrugada sera fresca y los termómetros bajarán hasta los 13 ºC, pero luego subirán mucho, pudiendo alcanzar los 34 ºC. En Pamplona, partirán de los 19 ºC y el mercurio rozará los 39-40 ºC.
Precisamente por estas altas temperaturas, se activará el aviso amarillo en la comarca del Ebro en Álava entre las 13:00 y las 19:00 horas, así como en el centro de Navarra, la zona pirenaica y la Ribera entre las 13:00 y las 21:00 horas.
El viernes, el día comenzará también con marcado tinte veraniego. En las horas centrales del día el viento irá cambiando a noroeste, empezando por la costa, lo que traerá consigo un descenso de las temperaturas máximas, sobre todo en Bizkaia, donde el viento cambiará por la mañana. En el sur el cambio de viento se producirá más tarde y seguirá haciendo calor.
El sol dominará la primera mitad del día y, tras el cambio de viento, podrían aparecer algunas nubes bajas en la vertiente cantábrica. Por la tarde-noche se desarrollarán nubes de evolución.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrán parecidas en el este, y subirán ligeramente en el oeste (especialmente en Bizkaia) y en el sur.
En Navarra habrá aviso naranja por calor en la Ribera y amarillo en la zona centro y Pirineos entre las 13:00 y las 21:00 horas.
El sábado, viene el cambio
El sábado habrá un cambio notable en el tiempo. Durante la primera mitad del día el cielo estará con intervalos nubosos, especialmente en el litoral, donde tenderá a cubrirse a medida que avancen las horas. habrá posibilidad de alguna llovizna débil por la mañana, y de chubascos débiles a moderados por la tarde. Además, la probabilidad de tormentas será alta.
El viento soplará a primeras horas de componente oeste flojo, con rachas fuertes en el litoral. El resto del día el viento soplará del noroeste flojo a moderado, con rachas fuertes.
Aunque las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, el principal cambio se notará en las máximas: en el litoral bajarán bastante o notablemente las temperaturas más cálidas y el descenso será acusado en en la vertiente mediterránea.
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