Azken bero-egunak gaur eta bihar, aldaketa baitator larunbatean
Euskalmet euskal meteorologia agentziaren iragarpenaren arabera, ostegun honetan, uztailaren 23an, bero handia egingo du berriro. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, goi-hodei batzuekin. Eguerditik aurrera iparraldeko haizea ibiliko da, eta boladak gogorrak izan daitezke, arratsaldean, bereziki hegoaldean.
Tenperaturan ez da aldaketa handirik espero, eta zenbait lekutan baliteke gora egitea. Hiriburuetan, Baionan 20 gradu espero dira gutxienez eta 29 gehienez, Bilbon 19 gutxienez eta 32 gehienez, Donostian 18 gutxienez eta 28 gehienez, Gasteizen 13 gutxienez eta 34 gehienez eta Iruñean 19 gutxienez eta 39 gehienez.
Hain justu, tenperatura altuengatik abisu horia indarrean egongo da gaur Araban, Ebro ondoko eskualdean 13:00etatik 19:00etara, bai eta Nafarroa erdialdean, Pirinio inguruan eta Erriberan ere, 13:00etatik 21:00etara.
Ostiralaren hasieran eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Egunaren erdiko orduetan haizea ipar-mendebaldera aldatuz joango da, kostaldetik hasita, eta horrek tenperatu maximoak jaistea ekarriko du, batez ere Bizkaian, han goizean aldatuko baita haizea. Hegoaldean haizearen aldaketa beranduago gertatuko da eta beroa egiten jarraituko du.
Eguzkia jaun eta jabe izango da egunaren lehen zatian eta, haizea aldatu ondoren, Kantauri isurialdean behe-hodei batzuk ager daitezke. Arratsalde-gau partean bero-hodeiak garatuko dira.
Tenperaturei dagokionez, berdintus jarraituko dute ekialdean eta zertxoibait igoko dira mendebaldean (Bizkaian bereziki) eta hegoaldean.
Nafarroan abisu laranja izango da indarrean beroagatik Erriberan, eta horia, berriz, erdialdean eta Pirinioetan, 13:00etatik 21:00etara.
Larunbatean, aldaketa
Larunbatean aldaketa nabarmena izango da eguraldian. Egunaren lehenengo partean zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere kostaldean, eta orduek aurrrera egin ahala estaltzera egingo du. Goizean euri txiki apur bat egin dezake eta arratsaldean zaparrada txiki-ertainak egingo ditu. Gainera, trumoi-ekaitza izateko probabilitatea handia izango da.
Goizaldean eta goizean goiz mendebal-osagaiko haize ahula ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean. Gainerako orduetan ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, bolada gogorrekin.
Tenperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko den arren, tenperatura maximoetan izango da aldaketa nagusia: kostaldean nahikoa edo nabarmen jaitsiko dira tenperatura beroenak eta Mediterraneo isurialdean asko jaitsiko dira.
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Abisu horia Ebro ibarrean eta Nafarroa ia osoan, 35 eta 38 gradu arteko maximoak izango baitira
Eguzkia nagusituko da eta eguraldia egonkorra izango da egunotan. Asteak aurrera egin ahala, tenperaturek gora egingo dute, progresiboki.
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Gau sargoria, 25 ºC-tik gorako tenperaturekin
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