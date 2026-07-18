Igande honetatik aurrera, giro eguzkitsuagoa Euskal Herrian
Tenperaturek atsedenaldi bat eman dute azken egunotan, baina igande honetan apur bat igoko dira eta eguzkiak distira egingo du berriro.
Igande honetatik aurrera, giro egonkorragoa eta eguzkitsuagoa izango da nagusi Euskal Herrian. Zenbait egunetan tenperatura leunagoak eta jaitsiera termiko orokorra izan ondoren, bereziki gauetan, udak protagonismoa hartuko du berriro.
Igandean giro eguzkitsuagoa itzuliko da eta tenperatura maximoak apur bat igoko dira. Goizaldean eta goizean goiz behe-lainoa eta behe-hodeiak sortu daitezke, baina goizean desagertu eta eguzkitsu geldituko da. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da; arratsaldean, berriz, iparraldetik finkatuko da eta bolada gogor batzuekin ibiliko da. Horri esker, kostaldean giroa freskoagoa izango da. Tenperatura maximoak 30 ºC ingurukoak izango dira barnealdeko toki askotan; kostaldean, aldiz, zenbait gradu baxuagoak izango dira.
Astelehenean udako giroak jarraituko du, batez ere barnealdean. Goizaldean eta goizean goiz behe-lainoa eta behe-hodeiak sortuko dira, baina goizak aurrera egin ahala desagertu eta giro eguzkitsua nagusituko da. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da; arratsaldean iparraldetik finkatu eta zertxobait indartuko da. Tenperatura maximoek 30 ºC-ak gaindituko dituzte barnealdeko toki askotan.
Ondorengo egunetarako joeraren arabera, zeru eguzkitsua izango dugu, eta tenperaturak egonkor jarraituko du edo zertxobait gora egin dezake.
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Tenperatura arinagoak asteburu honetan Euskal Herrian
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Prest abuztuaren 12ko eklipserako? Hemen, hainbat jakingarri
Europako Espazio Agentziako astrofisikoek abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoa segurtasunez ikusteko gomendioak eman dituzte. Betaurreko homologatuak erabiltzea (eguzkitakoak ez), eklipse osoa denean soilik kentzea, eta mugikorrarekin grabatuz gero, filtroak ipintzea, besteak beste.
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Gau sargoria, 25 ºC-tik gorako tenperaturekin
Arratsaldetik aurrera tenperatura nabarmen jaitsiko da mendebal/ipar-mendebaldeko haize indartsuari esker. Zaparrada trumoitsuak ere espero dira, mendebaldean batez ere.
Tenperatura jaitsiera asteari ekiteko
Dena dela, beroa, izan, izango da: maximoak 30 ºC-tik hurbil egongo dira kostaldean, eta balio altuagoak barnealdean; minimoak, berriz, 19 ºC inguruan geratuko dira.
Tenperatura atseginak asteburua baino lehen; larunbatetik aurrera, berriz ere 40 graduren bueltan
Kostaldean, maximoak 30 gradutik behera mantenduko dira bihar arte, baina larunbatean nabarmen igoko dira.
Tenperatura atsegina kostaldean, 25 º ingururekin, eta bero handia barnealdean, 35º baino gehiagorekin
Giro beroa eta sargoria izango da, gutxienez, ostiralera arte.
Tenperaturak jaitsi egingo dira, baina abisu horia ostegunera arte mantenduko da
Termometroek 37 ºC-ra iritsiko dira Ebro bailaran oraindik ere. Gainerako lekuetan egoera lasaiagoa izango da: altuenak 26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean eta 35 ºC-koak trantsizio gunean. Zerua nagusiki eguzkitsu egongo da, han-hemenka hodei batzuekin.