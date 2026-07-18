GIRO EGUZKITSUA
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Igande honetatik aurrera, giro eguzkitsuagoa Euskal Herrian

Tenperaturek atsedenaldi bat eman dute azken egunotan, baina igande honetan apur bat igoko dira eta eguzkiak distira egingo du berriro. 

Itzurungo hondartza, Zumaia. Argazkia: Aitor Agirrezabal Alustiza.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Igande honetatik aurrera, giro egonkorragoa eta eguzkitsuagoa izango da nagusi Euskal Herrian. Zenbait egunetan tenperatura leunagoak eta jaitsiera termiko orokorra izan ondoren, bereziki gauetan, udak protagonismoa hartuko du berriro.

Igandean giro eguzkitsuagoa itzuliko da eta tenperatura maximoak apur bat igoko dira. Goizaldean eta goizean goiz behe-lainoa eta behe-hodeiak sortu daitezke, baina goizean desagertu eta eguzkitsu geldituko da. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da; arratsaldean, berriz, iparraldetik finkatuko da eta bolada gogor batzuekin ibiliko da. Horri esker, kostaldean giroa freskoagoa izango da. Tenperatura maximoak 30 ºC ingurukoak izango dira barnealdeko toki askotan; kostaldean, aldiz, zenbait gradu baxuagoak izango dira.

Astelehenean udako giroak jarraituko du, batez ere barnealdean. Goizaldean eta goizean goiz behe-lainoa eta behe-hodeiak sortuko dira, baina goizak aurrera egin ahala desagertu eta giro eguzkitsua nagusituko da. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da; arratsaldean iparraldetik finkatu eta zertxobait indartuko da. Tenperatura maximoek 30 ºC-ak gaindituko dituzte barnealdeko toki askotan.

Ondorengo egunetarako joeraren arabera, zeru eguzkitsua izango dugu, eta tenperaturak egonkor jarraituko du edo zertxobait gora egin dezake.

Zumaia Eguraldia

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