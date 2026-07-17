Larunbat honetan jarriko da martxan Altza eta Galtzaraborda lotuko dituen Topoaren linea berria
Larunbat honetan jarriko da martxan Altza (Donostia) eta Galtzaraborda (Errenteria) arteko Topoaren lurpeko saihesbide berria, bi kilometroko trenbide bikoitzeko zati berri bat eraiki ondoren. Horri esker, Pasaia eta Amara arteko trenen maiztasuna bikoiztuko da, eta lanegunetan 7,5 minuturo ibiliko dira trenak.
Obrak jarraipena ematen dio 2016an Herrera eta Altza artean inauguratutako saihesbideari, eta, horrekin batera, lurpeko geltoki berri bat eraiki da Pasai Antxon. Horri esker, auzo horretako etxebizitzen ondotik igarotzen den 1912ko trenbideko biaduktua eraitsi ahal izango da, eta 3.500 metro karratuko hiri-eremua berreskuratuko da.
Trazadura berriaren zati handi bat tunel batetik doa, Altzatik Galtzarabordaraino, eta bertan egungo azpiegiturarekin lotzen da. Jarduketak etorkizunean egingo diren beste lan batzuk ahalbidetuko ditu, hala nola Galtzarabordan trenbidea estaltzea eta auzo horretan geltoki berri bat eraikitzea.
Altzako "zaku-hondoa" desagertzearekin batera, zerbitzuak jarraitutasuna eta edukiera handitzen ditu, lanegunetan 136 zirkulaziotik 274ra pasatuz Altza eta Pasaia artean, eta horrek bidaiarien zerbitzuaren maiztasuna hobetzea ekarriko du.
Inaugurazio-bidaia
Ostiral honetan, erakundeetako ordezkariek saihesbidea martxan jarri aurreko inaugurazio-bidaian parte hartu dute, eta bertan izan dira, besteak beste, Imanol Pradales lehendakaria , Susana Garcia Chueca, Mugikortasun Iraunkorreko sailburua , Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusia eta Jon Insausti Donostiako alkatea.
Pradalesek nabarmendu du Topoa "beste liga batean jokatzera igaroko dela", Gipuzkoa "aitzindaria izango baita hurbiltasuneko lehen mailako tren sare bat osatzen". Gainera, bai lehendakaria bai sailburua bat etorri dira obra hori Eusko Jaurlaritzak garraio publiko jasangarri eta etorkizunekoaren alde egindako "apustu argia" dela esaterakoan.
Eusko Jaurlaritzak finantzatutako eta Euskal Trenbide Sareak (ETS) egindako lanak Gipuzkoako trenbide-sarea hobetzeko beste urrats bat dira, Donostia eta bere metropoli-arearen arteko lotura sendotuz, lurralde-kohesioa bultzatuz eta garraio publikoaren zerbitzua hobetuz, lehendakariak nabarmendu duenez.
Halaber, azpimarratu du, "hau ez da bukaera-geltoki bat", eta "aurrera egiten jarraitzeko" deia egin du, "hurrengo geldialditik harago begiratuz", "iristeke dagoena ilusionagarria baita".
Horrela, erreferentzia egin die urtea amaitu baino lehen ekialde-mendebalde ardatza osatuko duen Donostiako pasabideari, Irun/Hendaia/Baiona proiektuari, "Iparraldea eta Hegoaldea lotuko dituena", Abiadura Handia iritsi aurreko geltoki intermodalaren amaierari eta etorkizunean trukagailuaren bidez Renfeko aldirietako sarearekin izango duen loturari erreferentzia egin die.
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