Indarkeria matxista
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Zazpi eraso matxista salatu dituzte Baionako besten lehen bi egunetan

Ipar Euskal Herriko Itaiak Pontrik kalean duen erasoen kontrako babesgunean jaso dituzte salaketa horiek, bost lehen gauean eta bi bigarrenean.

Baiona bestak Itaia eraso matxistak
Bestetako lehen gauean bakarrik bost eraso matxista salaketa jaso zituen Itaiak. @itaia_ieh
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EITB

Azken eguneratzea

Asteazken arratsaldean Baionako bestak hasi zirenetik zazpi eraso-sexista salatu dituzte Pontrik kaleko Akelarre Kafean egunotan zabalik duten babesgunean. 

Horietatik bost lehen gauean bertan jaso zituzten eta beste bi salaketa jarri dituzte bart. 

Itaiak gogorarazi duenez, eraso matxistaren bat jasan edo ikusi duen edonorentzat zabalik izango da babesgune hori, bestek irauten duten bitartean gauero 22:00etatik 04:00etara. 

Pirinio Atlantikoetako Prefeturak datu orokorragoak eman ditu eta asteazken gauean sei indarkeria kasu izan direla iragarri du eta horietatik hiru izan direla pertsonen kontrako erasoak. Gaineratekoak borrokak lirateke. Hala ere ez du zehaztu indarkeria kasu edo eraso horiek zer nolakoak diren, ezta zer intentsitatekoak ere. 

 

 

Indarkeria matxista Baiona Jaiak Feminismoa Gizartea

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