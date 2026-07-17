Indarkeria matxista
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Ertzaintza gizon bat ikertzen ari da Azkoitian, baimenik gabe bi adingaberi musu emateagatik

Udalak "gaitzespen irmoa" adierazi du asteartean bi adingabek jasan zuten sexu-eraso horren aurrean, eta "emakumeen sexu-askatasunaren aurkako edozein jokabide matxista" ere gaitzetsi du.

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Agentziak | EITB

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Ertzaintza gizonezko bat ikertzen ari da Azkoitian sexu askatasunaren aurkako delitu batengatik, bi adingaberi musu eman dielakoan haien baimenik gabe. 

Segurtasun Sailaren arabera, erasoan joan den astearte gauean gertatu zen; ustez, gizon hau neskengana gerturatu zen haiei musu ematera. 

Horren berri izandakoan, ertzainek ustezko erasotzailea identifikatu zuten eta diligentziak abiatu zituen. 

Azkoitiko Udalak "gaitzespenik irmoena" adierazi du joan den asteartean bi adingabeek jasandako sexu erasoaren aurrean, eta "emakumeen sexu askatasunaren aurkako edozein jokabide matxista" ere gaitzetsi du. Hala, dei egin du "horrelako portaerak inola ere ez onartzera".

Era berean, Udala familiekin harremanetan jarri da Gizarte Zerbitzuen sailaren bitartez, adingabeei eta haien familiei eta inguruari babesa eta elkartasuna helarazteko, eta behar izan ditzaketen udal baliabideak euren esku jartzeko.

Azkoitiko Udalak mota honetako kasuetarako duen protokoloan oinarrituta, Ana Azkoitia alkateak Bozeramaileen Batzordera deitu du informazioa helarazteko eta gaia aztertzeko, eta gaitzespen adierazpena aho batez onetsi da bertan.

Azkoitia Indarkeria matxista Gizartea

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