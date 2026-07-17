La Ertzaintza investiga a un hombre en Azkoitia por besar a dos menores sin su consentimiento

La Ertzaintza está investigando a un hombre por un delito contra la libertad sexual en la localidad guipuzcoana de Azkoitia, ya que, según fuentes policiales, el presunto autor dio besos a a dos menores sin su consentimiento.

Según el Departamente de Seguridad del Gobierno Vasco, la agresión se produjo la noche del pasado día 14, cuando presuntamente este hombre se aproximó a las dos menores para besarlas.



Tras tener conocimiento de lo sucedido, agentes de la Ertzaintza identificaron al presunto autor y le abrieron las correspondientes diligencias policiales.

El Ayuntamiento de la localidad ha expresado "su más firme condena" ante esta agresión sexual sufrida el martes por dos menores y ha condenado también "cualquier comportamiento machista contra la libertad sexual de las mujeres". Así, ha llamado, una vez más, a "no tolerar este tipo de comportamientos en ningún caso".

Asimismo, el Consistorio se ha puesto en contacto con las familias a través del departamento de Servicios Sociales para trasladar su apoyo y solidaridad a las menores y sus familias y su entorno, y poner a su disposición los recursos municipales que puedan necesitar.

En base al protocolo del Ayuntamiento para estos casos, la alcaldesa, Ana Azkoitia, ha convocado a la Junta de Portavoces para trasladarles la información y tratar el tema, la cual ha acordado por unanimidad esta declaración de condena.