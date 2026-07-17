La Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local de Lasarte-Oria, ha detenido a un hombre de 29 años acusado de provocar un incendio en un edificio abandonado en el que pernoctan varias personas. Aunque todas ellas se encontraban fuera cuando comenzó el fuego, una de ellas ha sufrido quemaduras leves en una mano y un pie.

El fuego se inició sobre las 22:00 horas de este jueves y una persona que se encontraba en el lugar ha sido identificada y detenida por su presunta implicación en el incendio. Se trata de un hombre de 29 años de origen magrebí que ha sido trasladado a la comisaría de Hernani para la práctica de diligencias policiales.

Por otro lado, Cruz Roja ha atendido a las 12 personas que se encontraban en el lugar y les ha proporcionado agua y comida. Además, ha trasladado al ambulatorio de la localidad a un hombre de 24 años que presenta quemaduras leves en una mano y un pie.

El fuego ya ha sido extinguido y la Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.