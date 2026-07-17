El incendio de Lozoyuela (Madrid) aún no está controlado y ha quemado ya más de 700 hectáreas

El incendio declarado este jueves por la tarde en Lozoyuela (Madrid) deja ya más de 700 hectáreas calcinadas, un centenar de vacuados y 2.000 confinados. Un hombre de 52 años, y con antecendentes por hechos similares, ha sido detenido como presunto autor del incendio. Los servicios de emergencias trabajan para controlar y perimetrar el fuego.