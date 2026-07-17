BASO-SUTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lozoyuelako (Madril) sutea kontrolatu gabe dago oraindik eta 700 hektarea baino gehiago kiskali dira

Iragarkia
18:00 - 20:00
Lozoyuelako sutearen ikuspegia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostegun arratsaldean Lozoyuelan (Madril) piztutako suteak 700 hektarea baino gehiago kiskali ditu dagoeneko. Suteak, gainera, 100 pertsona baino gehiago ebakuatzera eta 2.000 inguru etxean konfinatzera behartu ditu. 52 urteko gizon bat atxilotu dute ustez sutea nahita piztea egotzita; antzeko gertakariengatik aurrekariak ditu. Larrialdi-zerbitzuek lanean jarraitzen dute sua kontrolpean hartu eta haren perimetroa mugatzeko

Suteak Madril Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X