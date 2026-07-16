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Zuiak ur mozketak bertan behera utzi ditu

Egoerak hobera egin ostean, amaitutzat eman ditu mozketak Udalak. Hala ere, herritarrei uraren kontsumo arduratsua izateko eskatu die, mozketa berriak saihesteko.

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Zuiako Udala, Araba. Artxiboko argazkia.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zuiako Udalak (Araba) ur-horniduraren murrizketak bertan behera utzi ditu ostegun honetan, hornidurak azken egunetan izan duen bilakaera positiboa izan baita.

Hala ere, Udalak uraren kontsumo arduratsuari eusteko deia egin die herritarrei. Ohartarazi duenez, egungo egoeraren jarraipena herritar guztien inplikazioaren araberakoa izango da.

Era berean, kontsumoa berriro nabarmen handituko balitz, hornikuntza bermatzeko murrizketak berriro aktibatu ahal izango liratekeela adierazi du.

Zuiako Udalak gauetan mozten du ura hornidura bermatzeko
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