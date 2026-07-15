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Sute batek ardo-upelak egiten dituen enpresa bateko nabe bat suntsitu du Monteagudon

Iragarkia
Asteazken arratsaldean piztutako suteak ez du zauriturik eragin, baina kalte material handiak utzi ditu. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute sua inguruko landaredira ez hedatzeko; bitartean, Foruzaingoak sutea zerk eragin duen argitzeko ikerketa abiatu du.
18:00 - 20:00
Monteagudoko sutea. Bideotik hartutako irudia.
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EITB

Azken eguneratzea

Asteazken arratsaldean piztutako suteak ez du zauriturik eragin; bai, ordea, kalte material handiak. Suhiltzaileek lanean jarraitzen dute sute inguruko landaredira ez hedatzeko; bitartean, Foruzaingoak sutea zerk eragin duen argitzeko ikerketa abiatu du.

Gizartea Nafarroa Suteak

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