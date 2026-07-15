BILAKETA LANAK

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Pertsona baten bila ari dira Bidasoa ibaian, Behobia parean

Herritar batek eman dio abisua Ertzaintzari, 07:30ak aldera pertsona bat uretara erortzen ikusi duela esanez. Abisua jaso ondotik, bilaketa lanak hasi dituzte Faisaien uhartearen inguruan. 

Faisaien uhartea, Bidasoa ibaian. Artxiboko argazkia: EITB
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Agentziak | EITB

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Ustez, Behobiako zubiaren parean Bidasoa ibaira erori den lagun baten bila ari dira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak asteazken honetan jakinarazi duenez. Faisaien uhartearen ingurua miatzen ari dira. 

07:30ak aldera, herritar batek pertsona bat uretara erortzen ikusi du Faisaien uhartearen parean, eta abisua eman du.

Abisua jaso ondotik, Ertzaintzak, suhiltzaileak eta Gurutze Gorriak bilaketa lanei ekin diete.

Irun Hendaia Desagertutako Pertsonak Ertzaintza Suhiltzaileak Gizartea

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