Buscan a una persona en el río Bidasoa a la altura de Behobia

Efectivos de la Ertzaintza y bomberos buscan a una persona que se habría precipitado esta mañana al río Bidasoa a la altura del puente de Behobia en la zona de la Isla de los Faisanes, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre las 07:30 horas de este miércoles un ciudadano ha avisado a la Ertzaintza de que ha visto a una persona precipitarse al río en dicho punto, han explicado las fuentes.

Tras el aviso, se ha desplegado un equipo en el que participan dotaciones de la Ertzaintza con un helicóptero, bomberos, unidades de buzos y de Cruz Roja que trabajan en las labores de búsqueda.