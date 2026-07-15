El Departamento de Salud destaca “un año excepcional” para la investigación en Euskadi, con 725 proyectos de I+D+i
El Departamento de Salud y Osakidetza han presentado este miércoles en Bilbao la Memoria de Actividad de I+D+i en Salud 2025, que refleja un crecimiento de la investigación biomédica en Euskadi, con 725 proyectos financiados mediante convocatorias competitivas, de los que 59 son internacionales.
El sistema vasco captó además 19,6 millones de euros en fondos internacionales, consolidando su participación en programas europeos de investigación. Las principales áreas de actividad fueron oncología, neurología, salud mental, microbiología, enfermedades infecciosas, geriatría, genética, cardiovascular y endocrinología. Desde el Departamento han calificado el balance del año de "excepcional".
Un aumento del 40 %
La memoria también recoge el aumento de la investigación clínica. En 2025 participaron 440 nuevos pacientes en ensayos clínicos con medicamentos, elevando a 2.455 el número acumulado desde 2022. Asimismo, el número de nuevos ensayos clínicos ha crecido un 40 % en los dos últimos años.
En el ámbito científico, Euskadi alcanzó las 1.938 publicaciones citables, un 7 % más que el año anterior, con un 65 % de ellas en revistas del primer cuartil y un factor de impacto medio de 7,38.
El consejero de Salud, Alberto Martínez, defendió que "la mejor inversión en salud no empieza en un hospital; empieza en la investigación" y subrayó que los pacientes son "la razón por la que investigamos".
La memoria señala además que el sistema vasco cuenta con 3.281 profesionales dedicados a la investigación e innovación sanitaria, de los que el 72 % pertenecen a Osakidetza y cerca del 61 % son mujeres. En total, la investigación sanitaria captó 32 millones de euros de financiación competitiva externa, un 9 % más que el año anterior, a los que se suman 23 millones aportados por el Departamento de Salud.
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