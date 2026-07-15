Bagera abrirá la Aste Nagusia Pirata con un chupinazo en defensa del euskera

Este es el cartel musical de las fiestas, día a día:

8 de agosto (Sábado): Apertura de las fiestas con la romería de Lehian! Erromeria.

9 de agosto (Domingo): Anari, el espectáculo queer y de cabaré Altxa Lili y el rock alternativo de Ezezez.

10 de agosto (Lunes): Noche de tradición y fiesta con Tapia eta Leturia y el reggae de Xiberoots; cierra la jornada Brava DJ.

11 de agosto (Martes): Ritmos frescos con Svetlana, Aimar Z y Siwanaba.

12 de agosto (Miércoles): Bele (el proyecto pop-soul de Lide Hernando) y el grupo Neomak.

13 de agosto (Jueves): Sesión de rock con los grupos Sua y Ezpalak.

14 de agosto (Viernes): Ska, reggae y rocksteady con los navarros Skabidean.

15 de agosto (Sábado): Fin de fiesta con el pop electrónico de Mirua y los ritmos urbanos de Kiliki (exmiembro de Chill Mafia).