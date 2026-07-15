SEMANA GRANDE PIRATA

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Bagera abrirá la Aste Nagusia Pirata con un chupinazo en defensa del euskera

Donostiako Piratak ha presentado el programa de las fiestas de este año, una fiesta que estallará el 8 de agosto en La Flamenka y en la que se podrá disfrutar de la música de grupos como Mirua, Anari, Neomak, Tapia y Leturia o Skabidean, entre otros. El clásico abordaje será el día 10.

donostia-piratak-abordatzea-EFE
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Euskaraz irakurri: Bagera Elkarteak botako du Piraten txupinazoa, euskara aldarri hartuta
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EITB

Última actualización

Donostiako Piratak ha presentado este miércoles el programa de la Aste Nagusia Pirata de este año. Con el objetivo de situar la defensa de la lengua en el centro de las fiestas frente a la ofensiva que vive el euskera, el chupinazo del 8 de agosto en La Flamenka correrá a cargo de Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkartea, que este año cumple 35 años. 

En la comparecencia, la portavoz Maider Herreros ha señalado que “Bagera lleva más de tres décadas” fortaleciendo el euskera en Donostia. Así, y ante la ofensiva judicial que sufre el euskera, Herreros ha destacado que “es más necesario que nunca que los euskaltzales nos organicemos”.

Abordaje y 17 conciertos gratuitos en La Flamenka

La oferta musical volverá a ser el corazón de las fiestas con un cartel de 17 conciertos gratuitos enfocados a todos los públicos. Además, el lunes 10 de agosto regresará el acto más multitudinario y emblemático del puerto donostiarra: el conocido Abordaje de los piratas, que llenará la bahía de la Concha de color y buen ambiente.

Este es el cartel musical de las fiestas, día a día:

8 de agosto (Sábado): Apertura de las fiestas con la romería de Lehian! Erromeria.

9 de agosto (Domingo)Anari, el espectáculo queer y de cabaré Altxa Lili y el rock alternativo de Ezezez.

10 de agosto (Lunes): Noche de tradición y fiesta con Tapia eta Leturia y el reggae de Xiberoots; cierra la jornada Brava DJ.

11 de agosto (Martes): Ritmos frescos con Svetlana, Aimar Z y Siwanaba.

12 de agosto (Miércoles): Bele (el proyecto pop-soul de Lide Hernando) y el grupo Neomak.

13 de agosto (Jueves): Sesión de rock con los grupos Sua y Ezpalak.

14 de agosto (Viernes): Ska, reggae y rocksteady con los navarros Skabidean.

15 de agosto (Sábado): Fin de fiesta con el pop electrónico de Mirua y los ritmos urbanos de Kiliki (exmiembro de Chill Mafia).

Apoyo a Palestina y concentración contra las agresiones sexistas

En señal de solidaridad con Palestina, el colectivo pirata ha anunciado un boicot activo a la empresa Coca-Cola, por lo que no se ofrecerá ningún producto de esta multinacional en las txosnas.

Por otro lado, han convocado una concentración para el 15 de agosto, a las 19:30 horas, con el fin de mostrar un rechazo firme y colectivo ante cualquier tipo de agresión sexista. 

Semana Grande Donostia 2026 Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Sociedad

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