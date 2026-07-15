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Los sanfermines 2026 "han vuelto a ser una fiesta para todos, donde ha primado la convivencia entre personas muy distintas"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko sanferminen balantzea: Joseba Asironek arrakasta eta elkarbizitza nabarmendu ditu
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EITB

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En el balance de los recién terminados sanfermines de este año, el alcalde de Pamplona Joseba Asirón ha subrayado que "han estado marcados por un buen ambiente, respeto y una participación destacada en los diferentes actos convocados desde el Ayuntamiento". 

Fiestas de San Fermín Pamplona Joseba Asiron Sociedad

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