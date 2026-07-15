La capital labortana celebrará sus fiestas entre el 15 y el 20 de julio. Durante estos cinco días el centro de la ciudad se convertirá en el epicentro de la fiesta. Entre los centenares de actos programados en la agenda, destaca el concierto que ofrecerá la banda En Tol Sarmiento (ETS) el viernes por la noche en la plaza del Ayuntamiento.