El Congreso apoya la nueva Ley de Dependencia, que incluye un mayor esfuerzo del Estado en financiación

El Congreso ha aprobado por mayoría, con el rechazo de Vox y la abstención del PP, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que contempla una ampliación de derechos, servicios y prestaciones, y que garantiza por ley que el Estado asuma el 50 % de la financiación del sistema de dependencia. Tanto el PNV como EH Bildu han mostrado su satisfacción por esta aprobación, que incorpora aportaciones de ambas formaciones.

Con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones, el texto que reforma ambas leyes salió adelante este martes para su remisión al Senado, además de la aprobación del decreto ley para ampliar la financiación estatal de dependencia en 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para distribuir entre las comunidades autónomas, que este sí ha contado con el apoyo del PP.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, destacó tras la aprobación que esta reforma supone "una transformación profunda" del sistema, para responder a las necesidades tanto de quienes reciben cuidados como de los que los prestan preservando su autonomía.

Mejora en la financiación

Con la aprobación, se incluye el compromiso del Estado de asumir el 50 % de la financiación del sistema de dependencia, una cuestión a la que las instituciones vascas otorgan gran relevancia.

De hecho, el Gobierno Vasco y las diputaciones van a presentar esta tarde un nuevo acuerdo adoptado en la Comisión Mixta del concierto económico. Hasta ahora, eran las instituciones vascas las que asumían la mayor parte del gasto en materia de dependencia.

El ejecutivo español se comprometió en 2025, en la Comisión Mixta del Concierto Económico, a asumir la mitad del gasto en dependencia de la administración vasca. El acuerdo que hoy se va a presentar viene a cumplir ese compromiso, recogido en la propia Ley.

Hace unas semanas, el Consejo de Ministros ya aumentó la cuantía que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas por cada persona que tiene un grado de dependencia reconocido en el territorio. El Gobierno español transferirá a Euskadi 179 millones más entre 2026 y 2027.

Aportaciones del PNV

El PNV, pese al balance positivo que ha hecho de la aprobación de la ley, ha recordado que este proyecto comenzó con una enmienda a la totalidad por parte de su grupo por dos razones: la financiación y el respeto al ámbito competencial.

“El Proyecto de Ley incorpora ahora un mejor encaje competencial. Existe un compromiso político sobre la financiación y, además, se han introducido importantes mejoras gracias a las enmiendas aprobadas”, señaló la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, tras la aprobación

Entre las mejoras incluidas en la ley de dependencia, Vaquero destacó el apoyo económico a la persona cuidadora y que se favorezca la permanencia de la persona dependiente en su entorno habitual, y la garantía de continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal se encuentre hospitalizada o padezca una enfermedad grave.

Las 20 enmiendas de EH Bildu

EH Bildu, mientras, indicó que la ley “no es perfecta, pero sí es un paso adelante”. La formación soberanista incorporó 20 enmiendas al texto aprobado en el Congreso. Entre los avances que ha incorporado están el “plazo máximo de tres meses para realizar la valoración de dependencia”, el “reconocimiento de la asistencia personal como derecho y ampliación de su acceso” o los “avances en vida independiente, transparencia, perspectiva de género y reconocimiento de las personas cuidadoras”.