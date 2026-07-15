Será noticia: las fiestas de Baiona, el balance de los sanfermines y la polémica entre PSE-EE y PNV

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 15 de julio de 2026:

- Fiestas de Baiona: Desde hoy y hasta el domingo Baiona se vestirá de rojiblanco para celebrar las fiestas de la ciudad en la que se espera la afluencia de cerca de un millón de personas. Siguiendo la tradición, las fiestas comenzarán a las 17:00 de la tarde, con el lanzamiento de las llaves de la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento. A partir del viernes habrá que pagar 15 euros para acceder a la fiesta.

- Balance de los sanfermines: Tras entonar el 'pobre de mi' y despedir las intensas fiestas de Pamplona, hoy toca hacer balance. El alcalde Joseba Asiron comparecerá a las 12:00 horas para ofrecer los datos más destacados de las fiestas.

- Polémica entre PSE-EE y PNV: Las declaraciones de Eneko Andueza el martes han levantado polvareda en la política vasca. Según el secretario general del PSE-EE, PP, Vox y el nacionalismo vasco (EH Bildu y PNV) priorizan la "prioridad nacional". Desde el PNV, Esteban ha calificado de "mitin de campaña electoral" el discurso de Andueza.