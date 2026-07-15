Será noticia: las fiestas de Baiona, el balance de los sanfermines y la polémica entre PSE-EE y PNV
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 15 de julio de 2026:
- Fiestas de Baiona: Desde hoy y hasta el domingo Baiona se vestirá de rojiblanco para celebrar las fiestas de la ciudad en la que se espera la afluencia de cerca de un millón de personas. Siguiendo la tradición, las fiestas comenzarán a las 17:00 de la tarde, con el lanzamiento de las llaves de la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento. A partir del viernes habrá que pagar 15 euros para acceder a la fiesta.
- Balance de los sanfermines: Tras entonar el 'pobre de mi' y despedir las intensas fiestas de Pamplona, hoy toca hacer balance. El alcalde Joseba Asiron comparecerá a las 12:00 horas para ofrecer los datos más destacados de las fiestas.
- Polémica entre PSE-EE y PNV: Las declaraciones de Eneko Andueza el martes han levantado polvareda en la política vasca. Según el secretario general del PSE-EE, PP, Vox y el nacionalismo vasco (EH Bildu y PNV) priorizan la "prioridad nacional". Desde el PNV, Esteban ha calificado de "mitin de campaña electoral" el discurso de Andueza.
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El encierro de la villavesa, el fin de fiesta más divertido de los sanfermines
Como cada 15 de julio, decenas de personas se han dado cita a primera hora en la cuesta de Santo Domingo para correr el tradicional encierro de la villavesa. Es un encierro divertido y caótico, sin toros, donde corren pegados a la bici de un supuesto Indurain.
Prisión sin fianza para el detenido por agresión sexual a una mujer en sanfermines
El presunto agresor sostiene que mantuvieron relaciones a propuesta de la mujer y que fueron consentidas, manifestaciones que "no resultan consistentes" según el juez, ya que abandonó el lugar mientras ella, que declara no recordar nada, se hallaba semidesnuda en un portal, en estado de semiinconsciencia.
Baiona se viste de blanco y rojo para dar la bienvenida a sus fiestas
La capital labortana celebrará sus fiestas entre el 15 y el 20 de julio. Durante estos cinco días el centro de la ciudad se convertirá en el epicentro de la fiesta. Entre los centenares de actos programados en la agenda, destaca el concierto que ofrecerá la banda En Tol Sarmiento (ETS) el viernes por la noche en la plaza del Ayuntamiento.
El momento más nostálgico: así ha sonado el 'Pobre de mí' en el adiós a los sanfermines 2026
El acto que pone el punto final oficial a los sanfermines ha sido multitudinario, con la plaza abarrotada de personas con velas encendidas en sus manos. Ha dado fin a las fiestas una representación de las candidaturas a lanzar el chupinazo que no fueron elegidas para ello.
Controlado el incendio declarado en una finca de cereal de Barrundia
Los bomberos trabajan para sofocar el fuego que afecta a un campo ubicado en la zona de Heredia.
Controlado el incendio forestal declarado en Goizueta
Durante la noche ha permanecido en el lugar una brigada de bomberos forestales. El fuego ha afectado a una zona de pasto y hayedo en el paraje de Aitasemegi
Prisión provisional sin fianza para el detenido por la muerte de un hombre en Errenteria
El crimen tuvo lugar el pasado domingo donde la víctima quedó tendida en el suelo tras haber sido apuñalada en un pasadizo ubicado junto a un establecimiento hostelero y, finalmente, falleció en el lugar.
Centenares de personas reivindican la oficialidad de la Euskal Selekzioa en una marcha entre Irun y Hendaia
Bajo el lema 'Ofizialtasuna. Euskal Herritik mundura!', centenares de personas han reclamado la oficialidad de la selección vasca, en una marcha en el puente que une Irun y Hendaia. En el acto convocado por Gure Esku, 7baietz y Gu ere bai!, han participado, entre otros, representantes del PNV y EH Bildu.