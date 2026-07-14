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Todo está listo en Baiona para vestirse de blanco y rojo durante cinco días

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dena prest dago Baionan bost egunez zuri eta gorriz janzteko
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EITB

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Comenzarán mañana, 15 de julio, y hasta el domingo, 19 de julio, se espera que casi un millón de personas se acerquen a la capital de Lapurdi. Siguiendo con la tradición, las fiestas comenzarán a las 17:00 de la tarde con el lanzamiento de las llaves de la ciudad desde el balcón del ayuntamiento. A partir del viernes, habrá que pagar 15 euros para acceder al recinto festivo.

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La implacable ley de la selva en Cabárceno: muere la icónica elefanta Zambi tras una pelea

Zambi, de 50 años, llegó a Cabárceno en 1994 procedente de Alemania y era una de las hembras más longevas del parque. El altercado ocurrió este lunes entre machos y hembras. Este tipo de peleas por jerarquía son habituales en su hábitat. Zambi era madre de cuatro crías, junto al mítico Chisco. Juntos ayudaron a consolidar el exitoso programa de reproducción del parque.
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