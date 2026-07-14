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La implacable ley de la selva en Cabárceno: muere la icónica elefanta Zambi tras una pelea

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Euskaraz irakurri: Oihaneko lege gupidagabea Cabarcenon: Zambi elefanta ikonikoa hil da borroka baten ondoren
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EITB

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Zambi, de 50 años, llegó a Cabárceno en 1994 procedente de Alemania y era una de las hembras más longevas del parque. El altercado ocurrió este lunes entre machos y hembras. Este tipo de peleas por jerarquía son habituales en su hábitat. Zambi era madre de cuatro crías, junto al mítico Chisco. Juntos ayudaron a consolidar el exitoso programa de reproducción del parque.

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