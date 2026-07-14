La implacable ley de la selva en Cabárceno: muere la icónica elefanta Zambi tras una pelea
Zambi, de 50 años, llegó a Cabárceno en 1994 procedente de Alemania y era una de las hembras más longevas del parque. El altercado ocurrió este lunes entre machos y hembras. Este tipo de peleas por jerarquía son habituales en su hábitat. Zambi era madre de cuatro crías, junto al mítico Chisco. Juntos ayudaron a consolidar el exitoso programa de reproducción del parque.
Te puede interesar
Segunda agresión sexual de alta intensidad durante los sanfermines
El balance de los sanfermines registra 25 denuncias por delitos sexuales, 22 de ellas por tocamientos, tras confirmarse una segunda agresión de alta intensidad. Así lo ha anunciado el alcalde de Pamplona.
Las defunciones repuntan un 3,7 % en Euskadi con 23 214 muertes en 2025
Los datos publicados por Eustat reflejan un incremento de 822 muertes respecto al año anterior, un repunte que ha afectado a los tres territorios de la CAV. Este aumento de la mortalidad se concentra especialmente en el grupo de mayores de 80 años, mientras que los tumores se consolidan como la principal causa de fallecimiento.
El desmontaje del vallado de los encierros, antesala del fin de fiesta
Tras finalizar el octavo y último encierro de los sanfermines, la carpintería Hermanos Aldaz ha comenzado la retirada de los 2700 tablones. ¡Ya solo quedan 365 días para los sanfermines 2027!
Rápido y peligroso último encierro de los sanfermines, con dos heridos por asta
Los toros de Jandilla han completado el recorrido en 2 minutos y 25 segundos. En total, siete personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, dos por cornadas y cinco por contusiones.
Subijana renueva como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Iñaki Subijana ostentará durante otros cinco años el cargo de presidente del TSJPV, al que accedió por vez primera en abril de 2021.
Será noticia: Último día de sanfermines, toma de posesión de Iñaki Subijana y reacciones a la sentencia del Supremo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Condenan a 48 años a los dos hombres acusados de asesinar a la erandiotarra Eneritz Argintxona en Panamá
La sentencia fija 30 años por feminicidio y 18 por robo agravado para cada uno. Argintxona fue asesinada en julio de 2024 mientras se encontraba recorriendo Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro. Según la investigación, los ahora condenados la golpearon "con el propósito de despojarla de sus pertenencias", causándole la muerte.
Derrumbe del techo de la discoteca Da Vinci de Bilbao
El conocido pub Da Vinci de Bilbao permanece cerrado tras el derrumbe de parte del techo del local. Al parecer, una montante de la comunidad ha sufrido una fuga y ha originado la caída. A pesar de ello, el accidente no cuenta con ningún herido.
Joxerramon Bengoetxea: “La reserva de las plazas en la UPV es provisional y no asegura la continuidad”
Joxerramon Bengoetxea, rector de la Universidad Pública del País Vasco, ha señalado que las plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera son "provisionales", información que asegura estar "contenida en los propios autos judiciales". Es decir, que estas plazas no aseguran la continuidad en la universidad, en caso de que la nota de euskera cuente para la media. Además, el rector ha asegurado que el proceso de matriculación y notas de corte progresa con "normalidad", un año más.