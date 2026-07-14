Sanfermines 2026
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El desmontaje del vallado de los encierros, antesala del fin de fiesta

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Euskaraz irakurri: 2026ko sanferminetako entzierroetako hesien desmuntaketa, jaiaren amaieraren atarian
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EITB

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Tras finalizar el octavo y último encierro de los sanfermines, la carpintería Hermanos Aldaz ha comenzado la retirada de los 2700 tablones. ¡Ya solo quedan 365 días para los sanfermines 2027!

Fiestas de San Fermín Pamplona Sociedad

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En cuanto a la reserva de plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera, el rector de EHU ha señalado que la respuesta "está contenida en los propios autos judiciales". La reserva de las plazas "es provisional y no asegura la continuidad si la decisión final confirma que, como nosotros creemos, la nota que de euskera tendrá que contar para la media, lo que puede suponer en algunos casos que no se alcanza la nota de corte para el grado en cuestión y se puede perder la plaza", ha explicado.
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Joxerramon Bengoetxea: “La reserva de las plazas en la UPV es provisional y no asegura la continuidad”

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