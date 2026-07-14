Joxerramon Bengoetxea, rector de la Universidad Pública del País Vasco, ha señalado que las plazas para los alumnos que recurrieron sus bajas calificaciones en euskera son "provisionales", información que asegura estar "contenida en los propios autos judiciales". Es decir, que estas plazas no aseguran la continuidad en la universidad, en caso de que la nota de euskera cuente para la media. Además, el rector ha asegurado que el proceso de matriculación y notas de corte progresa con "normalidad", un año más.