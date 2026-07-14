Condenan a 48 años a los dos hombres acusados de asesinar a la erandiotarra Eneritz Argintxona en Panamá

Un tribunal panameño ha condenado este lunes a dos hombres a 48 años de prisión por el asesinato y robo de la turista vizcaína Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años, en el archipiélago de Bocas del Toro (Caribe) en julio de 2024.

Después de que a finales de junio la Justicia los declarara culpables, este lunes se ha realizado la lectura de la sentencia., la cual ha fijado una condena de 30 años para cada uno por el delito de femicidio y 18 años por el delito de robo agravado", según ha precisado en un comunicado de prensa el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

Durante el juicio, la Fiscalía Regional de Bocas del Toro ha logrado acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados durante el juicio oral por los hechos ocurridos el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero. En concreto, la Fiscalía que uno de los detenidos golpeó violentamente con el mango de un machete a la joven y el otro le robó el móvil y la cámara de fotos. Se han presentado "más de 50 pruebas, entre testimoniales, periciales y documentales, que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los dos acusados" y obtener un fallo condenatorio unánime por parte del Tribunal de Juicio.

Argintxona Fraile, originaria de Erandio, se encontraba recorriendo Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro, uno de los principales destinos turísticos de Panamá, conocido por sus playas y vida nocturna.

La joven se hospedaba en un hostal de Isla Carenero y fue vista con vida por última vez la tarde del 23 de julio de 2024. El 26 de julio de ese año, residentes de la zona hallaron su cuerpo en una playa de Isla Carenero.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, descartando la posibilidad de un accidente y apuntando desde un inicio a un homicidio.