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La Justicia de Panamá declara culpables a los dos acusados de la muerte de la vizcaína Eneritz Argintxona

El tribunal ha condenado a ambos acusados de los delitos de homicidio y robo y la pena por cumplir se fijará en una próxima audiencia.
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Uno de los acusados por la muerte de Eneritz Argintxona. Imagen obtenida de un vídeo de EITB
Euskaraz irakurri: Panamako Justiziak errudun jo ditu Eneritz Argintxona bizkaitarra hiltzeaz akusatutako bi gizonak
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Agencias | EITB

Última actualización

Un tribunal de Panamá ha declarado culpables a dos hombres acusados de la muerte de la turista vizcaína Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años, en el archipiélago de Bocas del Toro, en el Caribe de Panamá, en julio de 2024. La pena que deberá cumplir cada uno de los condenados por los delitos de homicidio y robo será determinada próximamente. 

El Ministerio Público confirmó el pasado sábado en sus redes sociales que la "Fiscalía Regional de Bocas del Toro logró acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados durante el juicio oral por los hechos ocurridos el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero". En concreto, la Fiscalía ha demostrado que uno de los detenidos golpeó violentamente con el mango de un machete a la joven y el otro le robó el móvil y la cámara de fotos. 

Argintxona Fraile, originaria de Erandio, se encontraba recorriendo Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro, uno de los principales destinos turísticos de Panamá, conocido por sus playas y vida nocturna.

La joven se hospedaba en un hostal de Isla Carenero y fue vista con vida por última vez la tarde del 23 de julio de 2024. El 26 de julio de ese año, residentes de la zona hallaron su cuerpo en una playa de Isla Carenero. 

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, descartando la posibilidad de un accidente y apuntando desde un inicio a un homicidio.

Asesinatos Panamá Erandio Bizkaia Internacional Sociedad

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