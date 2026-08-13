Incendios forestales
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Los bomberos y las bomberas de Iparralde protestan para reclamar más medios y recursos

Han salido decepcionados de la reunión mantenida este jueves con el ministro del Interior y amenazan con un nuevo paro el 29 de septiembre si el Gobierno francés no atiende sus demandas.

Gironda suteak
Bomberos trabajando en el incendio forestal de la Gironda.
Euskaraz irakurri: Protesta egin dute Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek baliabide handiagoak eskatzeko
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EITB

Última actualización

Los bomberos y las bomberas de Iparralde han secundado este jueves una jornada de huelga y protestas para exigir un aumento de sus recursos humanos y materiales. La movilización se ha saldado sin avances tras la reunión mantenida con el ministro del Interior, Laurent Nuñez, por lo que el colectivo ya ha anunciado un nuevo paro para el próximo 29 de septiembre si el Ejecutivo francés no ofrece respuestas concretas.

Franck Damestoy, representante del sindicato UNSA en el parque de bomberos de Angelu, ha subrayado la urgencia de dotar al servicio de más medios técnicos y personal. Asimismo, ha reclamado una mayor valoración de la profesión para poder hacer frente con garantías a unos incendios forestales cada vez más frecuentes y virulentos.

Entre sus reivindicaciones principales, los bomberos exigen una revisión integral del sistema de Seguridad Civil para adaptarlo al contexto del cambio climático. Damestoy ha recordado la dureza y el riesgo extremo de su labor, lamentando que en lo que va de año ya hayan fallecido cuatro compañeros en actos de servicio en el Estado francés.

Incendios Iparralde Francia Bomberos Sociedad

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