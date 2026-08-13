ECLIPSE SOLAR TOTAL

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Más de 50 personas atendidas en Osakidetza durante las primeras horas tras el eclipse por posibles lesiones oculares

Del total de las asistencias, 36 se produjeron en hospitales y 22 en centros de salud. Todas las atenciones sanitarias han sido leves.

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dozeneka pertsona artatu dituzte Osakidetzan eklipsearen ondorengo lehen orduetan, begietako lesioengatik

Última actualización

58 personas han sido atendidas en los servicios de Urgencias de Osakidetza durante las primeras horas tras el histórico eclipse total de sol por posibles lesiones oculares.

La jefa de sección de Urgencias del Hospital Donostia, Oihana Ormazabal, ha señalado a los medios de comunicación que del total de asistencias 36 se produjeron en hospitales y 22 en los servicios de atención primaria de la comunidad autónoma. Todas las atenciones sanitarias han sido leves.

Ormazabal ha señalado que ha sido "patología leve y no hay ninguna lesión grave que se le pueda atribuir al eclipse de ayer". Además, ha destacado que las atenciones "no han interferido nada en la actividad habitual" y no ha habido "nada importante".

Síntomas a vigilar

En cuanto a la sintomatología, ha apuntado que los pacientes han referido "alguna alteración visual, gente que consulta porque no se han protegido bien, pero no hay nada que se pueda decir que es atribuible al eclipse".

La Jefa de Sección de Urgencias ha incidido, en esa línea, en que los próximos días pueden darse casos de personas con "síntomas", y puedan experimentarse hasta los 30 días siguientes.

De este modo, ha detallado que la gente "tiene que vigilar que no tiene ningún síntoma visual, que no tiene una mancha central, que las líneas las ve rectas, que no tiene ningún destello, ninguna luminosidad diferente". "Si le pasa algo así, tendría que consultar con nosotros", ha aconsejado.

Oihana Ormazabal ha considerado que la ciudadanía ha estado concienciada porque "ha habido mucha información y tampoco está mal el exceso de información para esto". "pero yo creo que la gente lo habrá hecho bien", ha apostillado.

Finalmente, ha recordado que el servicio de oftalmología de Osakidetza "está bien dotado y están preparados para lo que tengan que atender" en caso de que nuevos pacientes deban acudir en los próximos días por dolencias visuales que atribuyen al eclipse.

Eclipses solares Osakidetza Sociedad

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