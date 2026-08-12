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Fallece un hombre de 61 años en las piscinas de Barakaldo

Los socorristas y los servicios de emergencias han realizado maniobras de reanimación al bañista, pero no han podido salvar su vida.
Euskaraz irakurri: 61 urteko gizon bat hil da Barakaldoko igerilekuetan
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Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 61 años ha fallecido este miércoles por la mañana en las piscinas exteriores de Gorostiza, en Barakaldo (Bizkaia), por causas que se investigan. Los servicios de emergencia han intentado reanimarle sin éxito.

Según ha informado el consistorio de la localidad fabril, tanto los socorristas como los servicios de emergencia desplazados al lugar han realizado las maniobras de reanimación correspondientes, sin que finalmente hayan podido salvar la vida del varón.

El Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados de la víctima y se ha puesto a disposición de los servicios encargados de esclarecer las circunstancias del suceso. 

Barakaldo Ahogamientos Sociedad

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