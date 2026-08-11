Terremoto en Colombia
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Así vivieron el terremoto varios vascos que se encuentran en Colombia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela bizi izan zuten lurrikara Kolonbian dauden hainbat euskal herritarrek

Última actualización

Así nos han relatado lo vivido durante el terremoto algunos jóvenes vascos que están en Colombia. Hemos hablado con estudiantes de medicina de EHU, dos amigas que están de vacaciones y con un grupo de amigas guipuzcoanas que todavía no pueden quitarse el miedo del cuerpo, pero agradecidas porque no les ha pasado nada.

Colombia Terremotos Sociedad

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