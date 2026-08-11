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El alcalde de Laredo niega que haya una persecución contra veraneantes vascos en el municipio

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Euskaraz irakurri: Laredoko alkateak ukatu egin du herrian euskal udatiarren aurkako jazarpenik dagoenik
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EITB

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Varias familias que veranean en Laredo denuncian que han sido agredidas por el mero hecho de ser vascas. Sin embargo, el alcalde del municipio ha negado que haya habido “una caza al vasco”, y asegura que son casos aislados.

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