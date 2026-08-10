Terremoto en Colombia
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Ander López de Lerena (Bogotá): "Estábamos desayunando cuando ha empezado a temblar el suelo, pero aquí no ha sido para tanto"

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Euskaraz irakurri: Ander (Bogota): 'Gosaltzen ari ginela hasi da lurra mugitzen, baina hemen Bogotan ez da hainbesterako izan'

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El terremoto se ha sentido en muchos puntos del país, también en la capital, Bogotá, allí está nuestro compañero de EITB Ander López de Lerena, que ha vivido en primera persona el temblor. En Medellin también se ha sentido y en Venezuela, Ecuador y Panamá.

Colombia Terremotos Sociedad

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El incendio de Niebla sigue fuera de control tras cuatro días y 20 000 hectáreas afectadas

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