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El tranvía de Vitoria-Gasteiz no circulará por el centro hasta septiembre

El corte se debe a las obras en las calles General Álava e Independencia, que incluyen la colocación de un pavimento homogéneo, la renovación de un tramo de las vías y varias reparaciones.
GRAFCAV9156. VITORIA, 06/06/2023.-Un hombre espera al tranvía en el centro de Vitoria, que sufre un notable retraso por los paros parciales de dos horas, uno por la mañana y otro por la tarde, convocados este martes por LAB con el apoyo de CCOO en protesta por unos nuevos turnos para los conductores "con menos tiempo de descanso". EFE/David Aguilar
Parada de Angulema en una imagen de archivo. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Gasteizko tranbia ez da erdigunetik ibiliko irailera arte
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Agencias | EITB

Última actualización

Las obras de las calles General Álava e Independencia en Vitoria-Gasteiz obligan a interrumpir el servicio de tranvía entre las paradas de Angulema y Parlamento desde este lunes y hasta el 6 de septiembre.

La actuación contempla la colocación de un pavimento homogéneo en todo el área de intervención, la renovación de un tramo de ambas vías en la confluencia de las calles Independencia, General Álava y Fueros, y la reparación de alrededor de una veintena de arquetas.

Los trabajos de reforma arrancan este 10 de agosto y se prolongarán durante casi un mes, aunque Euskotren ha señalado que la circulación podría reestablecerse antes si los trabajos avanzan a buen ritmo.

A partir de septiembre, una vez restablecido el servicio, los trabajos se centrarán en las aceras situadas a ambos lados de la plataforma del tranvía y se prolongarán hasta finales de año.

ETS informa de que el servicio en el resto de las líneas se efectuará con normalidad, con las paradas Angulema y Parlamento como estación término. Asimismo, el organismo asegura que tratará de minimizar las afecciones a los residentes y comercios de la zona.

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