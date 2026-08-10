El tranvía de Vitoria-Gasteiz no circulará por el centro hasta septiembre

Las obras de las calles General Álava e Independencia en Vitoria-Gasteiz obligan a interrumpir el servicio de tranvía entre las paradas de Angulema y Parlamento desde este lunes y hasta el 6 de septiembre.

La actuación contempla la colocación de un pavimento homogéneo en todo el área de intervención, la renovación de un tramo de ambas vías en la confluencia de las calles Independencia, General Álava y Fueros, y la reparación de alrededor de una veintena de arquetas.

Los trabajos de reforma arrancan este 10 de agosto y se prolongarán durante casi un mes, aunque Euskotren ha señalado que la circulación podría reestablecerse antes si los trabajos avanzan a buen ritmo.

A partir de septiembre, una vez restablecido el servicio, los trabajos se centrarán en las aceras situadas a ambos lados de la plataforma del tranvía y se prolongarán hasta finales de año.

ETS informa de que el servicio en el resto de las líneas se efectuará con normalidad, con las paradas Angulema y Parlamento como estación término. Asimismo, el organismo asegura que tratará de minimizar las afecciones a los residentes y comercios de la zona.