Los bomberos dan por controlado el incendio forestal de la sierra de Elgea

Los Bomberos de Álava han dado por controlado esta tarde el incendio forestal declarado esta madrugada en la sierra de Elgea, en el término municipal de Barrundia (Álava). Varias dotaciones continuarán en el lugar para labores de enfriamiento.

Las llamas han comenzado sobre las 04:30 horas, y según las primeras hipótesis, las tormentas de esta noche podrían haber sido las desencadenantes. Al parecer, varios rayos impactaron en la zona.

Dos aviones, un helicóptero, tres parques de bomberos y una brigada forestal han trabajado en el lugar, según ha detallado el diputado general de Álava, Ramiro González.