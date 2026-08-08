El cañonazo retumba en la capital guipuzcoana y da comienzo a la fiesta
¡San Sebastián ya celebra su Semana Grande! Fiel a su cita, a las 19:00 horas, el tradicional cañonazo, este año acompañado de algunos truenos y lluvia que caía en la capital, ha dado comienzo a ocho días de fiesta. La Artillera Mayor, Onintza Mokoroa, ha prendido la mecha, acompañada por integrantes de ocho agrupaciones de danza de la ciudad (Antiguotarra, Arkaitz, Eskola, Gero Axular, Goizaldi, Herridantza, Trebeska y Kresala).
Tras el estruendo, los y las dantzaris han tomado el escenario de la terraza del Ayuntamiento, donde también se ha podido ver a miembros de la corporación municipal, a Jon Insausti, en su estreno como alcalde, incluido.
Previamente, dantzaris, representantes políticos y los futbolistas y campeones del mundo, Mikel Oyarzabal y Martin Zubimendi, han entonado el "Artillero dale fuego". Oyarzabal y Zubimendi han sido invitados al acto por el alcalde Jon Insausti.
Frente a todos ellos, miles de personas han abarrotado los jardines de Alderdi Eder. La multitud ha vibrado bajo la lluvia de serpentinas blancas y azules lanzada desde el Ayuntamiento.
Tras el tradicional comienzo, y hasta el 15 de agosto, se desarrollarán las más de 400 actividades que incluye el programa oficial y que se distribuyen en 30 espacios diferentes. Entre las propuestas destacan el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, los gigantes y cabezudos, herri kirolak, ferias y atracciones, teatro, danza y espectáculos de calle.
El programa incluye también iniciativas relacionadas con el eclipse solar del 12 de agosto, como talleres, juegos y actividades, que ayudarán a descubrir dicho fenómeno y a aprender cómo observarlo con seguridad.
Bagera lanza el txupinazo de Donostiako Piratak
Media hora después, a las 19:30 horas, ha sido el turno de Donostiako Piratak. Este año han querido dar protagonismo al euskera, y el txupinazo ha corrido a cargo de la asociación de euskaltzales Bagera.
Matti, encarnada por la miembro de Bagera Amets Ibero, y Ezkila han llegado en barco desde la isla de Santa Clara.
Ibero ha prendido la mecha, tras reivindicar unas fiestas en euskera. También ha querido homenajear a la asociación Kaleko Afari Solidarioak (KAS), tras la prohibición del Ayuntamiento de repartir cenas en la ciudad.
Te puede interesar
Fallece Oihane Mateos, jefa del servicio digital de informativos de EITB, Orain
La jefa de informativos digital de esta casa se ha ido a los 45 años, dejando atrás una intensa carrera profesional unida al periodismo y la información.
Las balsas piratas volverán a tomar la bahía de La Concha este lunes
El abordaje pirata reunirá de nuevo a miles de participantes en una de las citas más multitudinarias de la Aste Nagusia Pirata, con la salida prevista a las 17:00 horas desde el puerto donostiarra.
Continúan activos los incendios de Huelva y Castellón
En Castellón, el incendio de Culla ya ha sido controlado y la evolución del fuego en Serra d’en Galceran es favorable, aunque las llamas continúan avanzando en Tírig. En Niebla (Huelva), el incendio sigue activo y la superficie afectada alcanza ya las 4000 hectáreas.
Vitoria-Gasteiz celebra hoy el día de los blusas y neskas veteranas dentro de las fiestas de la Virgen Blanca
Cerca de 300 blusas y neskas veteranos han participado este sábado en la tradicional ofrenda floral a la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. La jornada ha arrancado a las 9:00 horas con una misa celebrada en la iglesia de San Miguel. Posteriormente, los veteranos han degustado rosquillas y vino dulce antes de ocupar la balconada de la iglesia y realizar la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad. Tras el aurresku de honor, los protagonistas de la jornada se han desplazado hasta la panadería Artepan para disfrutar de los tradicionales ‘txoripanes’, acompañados por el sonido de bandas y fanfarrias.
Las tormentas ponen bajo alerta naranja a casi toda Navarra y bajo aviso amarillo al resto de territorio
El calor acumulado durante la jornada generará nubes de evolución que, por la tarde, dejarán chubascos, granizo y rachas de viento muy fuertes. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado de posibles crecidas súbitas en cauces y barrancos.
El calor dificulta alcanzar las 350 donaciones de sangre diarias necesarias en Euskadi
Las altas temperaturas y las vacaciones complican en verano mantener el nivel de donaciones necesario para garantizar las transfusiones.
Finalizan las retenciones en la AP-8 en Irun y en la A-8 entre Ortuella y Abanto-Zierbena
Tráfico da por finalizadas las retenciones que se habían registrado en ambos puntos de la red viaria vasca.
La CE pide a Meta y TikTok aumentar la vigilancia y verificación tras crisis en Ceuta
Bruselas vigila estrechamente las redes sociales de cara al 15 de agosto, fecha que circula en internet como posible nuevo intento de entrada masiva. En este sentido, la comisaria europea se ha reunido con responsables de las plataformas.
El cañonazo inaugura este sábado la Semana Grande de San Sebastián
La Artillera Mayor e integrantes de ocho grupos de danza prenderán la mecha a las 19:00 horas en los jardines de Alderdi Eder, marcando el comienzo de ocho días de fiesta con más de 400 actividades programadas.