SEMANA GRANDE DE SAN SEBASTIÁN
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El cañonazo retumba en la capital guipuzcoana y da comienzo a la fiesta

La lluvia no ha deslucido el momento en que la Artillera Mayor ha prendido la mecha. A continuación, y por primera vez, miembros de ocho grupos de danza de la ciudad han tomado el escenario con sus bailes, a los que también se han unido miembros de la corporación municipal.
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SAN SEBASTIÁN, 08/08/2026.- Cañonazo que da inicio a la Semana Grande de San Sebastián, este sábado en la capital donostiarra. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kanoikadak Donostia astindu du eta hasiera eman die jaiei

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¡San Sebastián ya celebra su Semana Grande!  Fiel a su cita, a las 19:00 horas, el tradicional cañonazo, este año acompañado de algunos truenos y lluvia que caía en la capital, ha dado comienzo a ocho días de fiesta. La Artillera Mayor, Onintza Mokoroa, ha prendido la mecha, acompañada por integrantes de ocho agrupaciones de danza de la ciudad (Antiguotarra, Arkaitz, Eskola, Gero Axular, Goizaldi, Herridantza, Trebeska y Kresala). 

Tras el estruendo, los y las dantzaris han tomado el escenario de la terraza del Ayuntamiento, donde también se ha podido ver a miembros de la corporación municipal, a Jon Insausti, en su estreno como alcalde, incluido. 

Previamente, dantzaris, representantes políticos y los futbolistas y campeones del mundo, Mikel Oyarzabal y Martin Zubimendi, han entonado el "Artillero dale fuego". Oyarzabal y Zubimendi han sido invitados al acto por el alcalde Jon Insausti.

Frente a todos ellos, miles de personas han abarrotado los jardines de Alderdi Eder. La multitud ha vibrado bajo la lluvia de serpentinas blancas y azules lanzada desde el Ayuntamiento. 

Tras el tradicional comienzo, y hasta el 15 de agosto, se desarrollarán las más de 400 actividades que incluye el programa oficial y que se distribuyen en 30 espacios diferentes. Entre las propuestas destacan el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, los gigantes y cabezudos, herri kirolak, ferias y atracciones, teatro, danza y espectáculos de calle.

El programa incluye también iniciativas relacionadas con el eclipse solar del 12 de agosto, como talleres, juegos y actividades, que ayudarán a descubrir dicho fenómeno y a aprender cómo observarlo con seguridad.

Bagera lanza el txupinazo de Donostiako Piratak

Media hora después, a las 19:30 horas, ha sido el turno de Donostiako Piratak. Este año han querido dar protagonismo al euskera, y el txupinazo ha corrido a cargo de la asociación de euskaltzales Bagera. 

Matti, encarnada por la miembro de Bagera Amets Ibero, y Ezkila han llegado en barco desde la isla de Santa Clara.

Ibero ha prendido la mecha, tras reivindicar unas fiestas en euskera. También ha querido homenajear a la asociación Kaleko Afari Solidarioak (KAS), tras la prohibición del Ayuntamiento de repartir cenas en la ciudad. 

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