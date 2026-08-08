Los jardines de Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento de San Sebastián, volverán a retumbar este sábado a las 19:00 horas con el disparo del cañón, que desde hace más de 30 años inaugura oficialmente la Semana Grande de la capital gipuzkoana.

El inicio de la fiesta estará precedido por la interpretación de la canción Artillero dale fuego y seguidamente, el Artillero Mayor prenderá la mecha, acompañado por integrantes de ocho grupos de danza de la ciudad: Antiguotarra, Arkaitz, Eskola, Gero Axular, Goizaldi, Herridantza, Trebeska y Kresala.

A partir de ese momento y hasta el 15 de agosto, se desarrollarán las más de 400 actividades que incluye el programa oficial y que se distribuyen en 30 espacios diferentes. Entre las propuestas destacan el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, los gigantes y cabezudos, herri kirolak, ferias y atracciones, teatro, danza y espectáculos de calle.

El programa incluye también iniciativas relacionadas con el eclipse solar del 12 de agosto, como talleres, juegos y actividades, que ayudarán a descubrir dicho fenómeno y a aprender cómo observarlo con seguridad.