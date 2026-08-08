El cañonazo inaugura este sábado la Semana Grande de San Sebastián
Los jardines de Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento de San Sebastián, volverán a retumbar este sábado a las 19:00 horas con el disparo del cañón, que desde hace más de 30 años inaugura oficialmente la Semana Grande de la capital gipuzkoana.
El inicio de la fiesta estará precedido por la interpretación de la canción Artillero dale fuego y seguidamente, el Artillero Mayor prenderá la mecha, acompañado por integrantes de ocho grupos de danza de la ciudad: Antiguotarra, Arkaitz, Eskola, Gero Axular, Goizaldi, Herridantza, Trebeska y Kresala.
A partir de ese momento y hasta el 15 de agosto, se desarrollarán las más de 400 actividades que incluye el programa oficial y que se distribuyen en 30 espacios diferentes. Entre las propuestas destacan el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, los gigantes y cabezudos, herri kirolak, ferias y atracciones, teatro, danza y espectáculos de calle.
El programa incluye también iniciativas relacionadas con el eclipse solar del 12 de agosto, como talleres, juegos y actividades, que ayudarán a descubrir dicho fenómeno y a aprender cómo observarlo con seguridad.
Programa del sábado
- 09:00 - 14:00 XIII Mercado especial de productos agrícolas de Euskal Herria (Calle Loiola).
- 09:00 - 20:00 XXI Torneo de voley playa de Semana Grande (Zurriola).
- 11:00 - 14:00 Ferial infantil en la plaza Gipuzkoa (Plaza Gipuzkoa).
- 14:00 - 16:00 Regata Cruceros Trofeo Urdaneta Aste Nagusia Porsche (La Concha).
- 17:00 - 01:00 Ferial infantil en la plaza Gipuzkoa (Plaza Gipuzkoa).
- 17:00 - 04:00 Ferial en el Paseo Nuevo (Paseo Nuevo).
- 18:00 - 20:00 Gigantes y cabezudos (desde calle Larramendi, escuelas de Amara).
- 18:15 - 19:45 ¡¡Vamos al cañonazo!! (desde la Plaza de la Trinidad).
- 18:25 - 19:00 ¡¡Con ritmo al cañonazo!! (centro).
- 18:30 - 20:45 Igeldoko Harria / Uliako Harria (Plaza de la Trinidad).
- 19:00 - 21:30 Joselontxos txaranga (parte vieja).
- 19:00 - 20:30 IV Torneo Aste Nagusia de Pádel (Real Club de Tenis).
- 19:00 - 19:30 Cañonazo festivo (Alderdi Eder).
- 19:00 - 21:30 Gauerdi Txaranga (centro).
- 19:20 - 20:00 Holi Fest (Boulevard).
- 20:30 - 22:00 XLIX Alarde de Txistularis (Plaza de la Constitución).
- 20:30 - 22:00 DJ Artie Escolar (Plaza de las Enfermeras, Terrazas del Kursaal).
- 22:45 - 23:15 Pirotecnia Alpujarreña (La Concha).
- 23:30 - 02:00 Las Divas (Plaza de las Enfermeras, Terrazas del Kursaal).
- 23:30 - 01:00 Frank Blackfield Band (quiosco del Boulevard).
- 23:30 - 02:00 Orquesta Stylo Music Show, bailables (Plaza Easo)
- 23:30 - 00:00 Encierro de toros de fuego (desde la calle Miramar hasta el Boulevard)
- 23:45 - 01:15 Veintiuno (Plaza Tomás Alba (Sagüés).
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