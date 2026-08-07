El eclipse solar traerá más trenes y un despliegue especial de movilidad el 12 de agosto

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible activará un dispositivo especial para facilitar la movilidad durante el eclipse total solar de este miércoles, 12 de agosto. El objetivo es responder al previsible aumento de desplazamientos hacia los principales puntos de observación del fenómeno.

Así, Renfe reforzará los servicios de Media Distancia, especialmente en Euskal Herria, Cantabria, Asturias, Galicia y el norte de Castilla y León. También ampliará la capacidad de varias líneas y aumentará la oferta en los servicios de Cercanías con mayor demanda.

En carretera, la Dirección General de Carreteras y la DGT coordinarán medidas para reducir las afecciones al tráfico durante la jornada, en la que se espera una elevada concentración de vehículos en las zonas de observación.

El operativo también incluye actuaciones en el ámbito marítimo. Marina Mercante ha difundido recomendaciones para los patrones de embarcaciones de recreo y Salvamento Marítimo reforzará su despliegue con 14 unidades Salvamar, 10 lanchas y dos remolcadores para atender posibles emergencias.

En los aeropuertos, Aena pondrá en marcha un dispositivo especial para informar a los viajeros y adaptará la iluminación de aproximación durante el eclipse. No obstante, no está previsto aumentar la capacidad aérea al considerar que la programación es suficiente.

Por su parte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha recordado que el uso de drones deberá ajustarse estrictamente a la normativa vigente y ha insistido en que está prohibido sobrevolar concentraciones de personas durante el evento.

El eclipse total de Sol será visible el 12 de agosto al atardecer, un fenómeno que atraerá a miles de personas y para el que han diseñado un amplio operativo con el fin de garantizar una movilidad segura y ordenada.