La plaza de la Virgen Blanca ha vuelto a convertirse un año más en el escenario de uno de los actos más entrañables de las fiestas de Vitoria-Gasteiz. Celedón Txiki y Edurne han protagonizado la tradicional Bajada ante cientos de niños, niñas y familias que han seguido con entusiasmo uno de los momentos más esperados del Día de los Txikis.

Este año, los personajes festivos están representados por Ekai González y Haizea Lauzurika, quienes, tras el descenso de los muñecos, han saludado al público desde el balcón, repitiendo el mismo ritual que protagoniza Celedón en la jornada inaugural de las fiestas.

Una jornada dedicada a los más pequeños

La Bajada de Celedón Txiki y Edurne es el acto central de una jornada especialmente pensada para el público infantil. La mañana ha comenzado con la tradicional ofrenda floral infantil en la iglesia de San Miguel y ha continuado con actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad.

Los niños y niñas también han podido disfrutar de los juegos infantiles, la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Sotas, el Gargantúa y el espacio Arriaga Abentura, además de otras propuestas organizadas con motivo del Día de los Txikis.

Paseíllo, música y fuegos artificiales

Los protagonistas infantiles de las fiestas volverán a participar por la tarde en el tradicional paseíllo de las cuadrillas de blusas y neskas, uno de los desfiles más populares del programa festivo.

La jornada se completará con el monólogo de Jon Plazaola, el concierto de Moonshine Wagon, la actuación de la Banda Municipal de Música con un repertorio dedicado al público infantil, la sesión de bertsolaris en la plaza del Machete y, ya por la noche, el espectáculo de fuegos artificiales en Mendizabala y los conciertos de Neomak y Sedientos de Cumbia.