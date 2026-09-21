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El colectivo navarro Negu Gorriak denuncia amenazas de muerte y llama a que "no se detenga la solidaridad"
El colectivo navarro Negu Gorriak-Derecho a Techo ha denunciado este lunes que integrantes del grupo desplazado desde Pamplona a Ceuta para colaborar con organizaciones que trabajan con personas migrantes han recibido amenazas de muerte y ha hecho un llamamiento a que estos hechos "no hagan que se detenga la solidaridad".
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