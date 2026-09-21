Crisis migratoria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El colectivo navarro Negu Gorriak denuncia amenazas de muerte y llama a que "no se detenga la solidaridad"

Publicidad
Imagen de los asistentes a la rueda de prensa del colectivo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo EUROPA PRESS 21/9/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Negu Gorriak talde nafarrak heriotza mehatxuak salatu ditu eta "elkartasuna ez gelditzeko" eskatu du

EITB

Última actualización

El colectivo navarro Negu Gorriak-Derecho a Techo ha denunciado este lunes que integrantes del grupo desplazado desde Pamplona a Ceuta para colaborar con organizaciones que trabajan con personas migrantes han recibido amenazas de muerte y ha hecho un llamamiento a que estos hechos "no hagan que se detenga la solidaridad".

Migración Pamplona Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X