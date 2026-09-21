Migrazio-krisia
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Negu Gorriak talde nafarrak heriotza mehatxuak salatu ditu eta "elkartasuna ez gelditzeko" eskatu du

Iragarkia
Imagen de los asistentes a la rueda de prensa del colectivo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo EUROPA PRESS 21/9/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Negu Gorriak-Derecho a Techo talde nafarrak astelehen honetan salatu duenez, Iruñetik Ceutara migratzaileekin lan egiten duten erakundeei laguntzera joandako taldeko kideek heriotza-mehatxuak jaso dituzte, eta dei egin dute "elkartasuna geldi ez dadin".

Migrazioa Iruñea Gizartea

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