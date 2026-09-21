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Negu Gorriak talde nafarrak heriotza mehatxuak salatu ditu eta "elkartasuna ez gelditzeko" eskatu du
Negu Gorriak-Derecho a Techo talde nafarrak astelehen honetan salatu duenez, Iruñetik Ceutara migratzaileekin lan egiten duten erakundeei laguntzera joandako taldeko kideek heriotza-mehatxuak jaso dituzte, eta dei egin dute "elkartasuna geldi ez dadin".
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