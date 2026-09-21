Auzitegi Nazionalak Flotillako kideak torturatzeagatik ere ikertuko ditu militar israeldarrak
Legez kanpoko atxiloketa delituengatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025eko urriaren 1ean Gazara laguntza humanitarioarekin zihoan Global Sumud Flotilla kideei egindako torturak eta lesioak ere ikertzea erabaki du Auzitegi Nazionalak.
2025eko urriaren 1ean Gazara laguntza humanitarioarekin zihoan Global Sumud Flotillaren harira Israelgo bi buruzagi militarren aurka abiatutako ikerketa zabaltzea erabaki du Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak, tortura eta lesio delituengatik. Pasa den uztailean zabaldu zuen ikerketa De Jorge epaileak, Global Sumud Flotillako kideak legez kanpo atxilotzea egotzita.
Gaur goizean zabaldutako epaian, De Jorge magistratuak aintzat hartu du herri akusazioek (Espainiako Alderdi Komunista eta Ezker Batua) eta akusazioek jarritako helegitea, Auzitegi Nazionalak espainiar banderako ontzietan gertatutakoa ikertzeko eskumena duela iritzita, eskifaiaren nazionalitatea edozein dela ere.
Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait partikularrek jarritako bi kereilaren ondotik hasi zuen ikerketa epaileak; alde batetik, Eyal Zamir Israelgo Indar Armatuen Estatu Nagusiko (FDI) buruaren aurka; eta, bestetik, Ram Rothberg Israelgo Itsas Armadako komandante buru gisa jardun zuenaren aurka, 2016an ofizialki kargua utzi zuen arren.
Israelgo ontzietan edo herrialde horretako atxilotze zentroetan salatutako gertaerei dagokienez, epaileak ez du oraingoz horiek ikertzeko eskumena bere gain hartu. Aitzitik, ustezko egileak identifikatzeko eta erantzuleak non dauden jakiteko aginduak ematea erabaki du, kasu horretan beharrezkoa baita Espainian egotea Auzitegi Nazionalak ikertu ahal izateko.
Bestalde, Flotillaren jarduna pirateria ekintza gisa jotzea baztertu du, argudiatuz ontzidiko kideek eta abordatzea gauzatu edota agindu zutenek ez zutela onura pertsonalik bilatzen.