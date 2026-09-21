Aita Mennik lehen hiru solairuak ireki ditu berriro, hildako bat eta 18 zauritu eragin dituen sutearen ondoren
Ebakuatutako paziente gehienak Iruñeko klinikara itzuli dira, eta 0 solairua itxita eta zigilatuta dago, ikerketa errazteko.
Iruñeko Aita Menni klinika psikiatrikoa eguneroko martxara itzultzen ari da, larunbat gauean piztutako sutearen ostean. 56 urteko emakume bat hil zen eta 18 pertsona zauritu ziren suaren ondorioz. Hospitalarias Navarra Fundazioak jakitera eman duenez, ebakuatutako paziente gehienak osasun etxera itzuli dira, eta gainerakoak datozen orduetan itzuliko dira.
Bigarren eta hirugarren solairuak igande arratsalde-gauetik daude martxan, suhiltzaileek berriro erabil zitezkeela egiaztatu ondoren. Orain, lehen solairua garbitzen ari dira, eta lan horiek amaitu eta larrialdi-zerbitzuek oniritzia eman ondoren berriro irekiko dute.
Beheko solairuan sutea piztu zen, eta itxita eta zigilatuta jarraitzen du, ikerketa egin behar baita suaren inguruabarrak zehazteko.
Fundazioak adierazi duenez, oraindik ez dira itzuli sutearen ondoren ebakuatu zituzten paziente guztiak, baina zati handi bat klinikan dago berriro.
Sutea larunbatean piztu zen, 20:55ean, klinikaren beheko solairuko gela batean, Maiteminduen pasealekuan, Arrotxapea auzoan. 56 urteko emakume bat hil zen eta 18 pertsona eraman zituzten ospitalera. Atzo, zaurituetako bat zainketa intentsiboetako unitatean zegoen, bederatzi lagun plantan eta beste bat larrialdietako behaketan.
Polizia Nazionalak 56 urteko ospitaleko erabiltzaile bat atxilotu zuen, sutea nahita eragin zuelakoan.