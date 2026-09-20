Poliziak airera tiro egin du Ceutan, "Negu Gorriak/Derecho a Techo" elkarte nafarraren etorreraren aurkako protestan
Sare sozialen bidez egindako deialdi bati erantzunez, dozenaka lagun elkartu dira portu inguruan, "ezker erradikalari lotuta" omen dagoen taldearen iritsiera gaitzesteko.
Polizia Nazionalak airera tiro egin du igande arratsaldean, Ceutako bizilagunek "Negu Gorriak/Derecho a Techo" elkarte iruindarraren etorreraren aurka antolatutako protesta batean.
Elkarte horretako kideei "erradikalak" eta "ETAren aldekoa" izatea, eta "bizikidetza haustera" etortzea leporatu diete.
Gutxienez pertsona bat atxikita izan dute polizia-ibilgailu batean.
Sare sozialen bidez egindako deialdi bat izan da "ezker erradikalari lotutakoa" dela dioten taldearen iritsiera gaitzesteko, eta dozenaka lagun agertu dira bertara.
Berrogeita hamar bat pertsonak elkarretaratzea egin dute 18:45ak aldera, Ceutako portuko ibilgailu-irteeran, talde nafarra furgonetan iristea aurreikusita zegoen lekuan, beraiek duela egun batzuk sare sozialetan jakinarazi zuten bezala.
Iruñeko kolektiboak mezu bidez zabaldu zuenez, euren helburua laguntza humanitarioa ematea eta migratzaileen aurkako balizko erasoak behatzeko lanetan integratzea izango da.
20:15ak pasata, bertan zien diren batzuek ibilgailu bat geldiarazi dute, arrautzak jaurti eta astindu egin dute. Hori dela eta, polizia-agenteek esku hartu behar izan dute.
Autoa gidatzen zuen pertsona Ceutako Asanbladako diputatua zen, Ceuta Ya! talde lokalistako Julia Ferreras. Mohamed Mustafa alderdiko buruak sare sozialen bidez baieztatu du, eta jakinarazi du Ferreras polizia-etxera joan dela gertatutakoa salatzeko.
Tentsioa goraka joan da eta manifestarien eta polizia-agenteen artean liskarrak izan dira. Errefortzuak iristean, istiluen aurkako taldeek tiroak bota dituzte airera. Ceutarrek "Zoazte tranpolinera!" oihukatuz erantzun diete.
Polizia Nazionalaren hainbat dotazio geratu dira portuaren inguruetan, ordena publikoko arazoak gerta daitezen saihesteko.
Istiluen aurretik, bestalde, manifestazio bat izan da migratzaileak kanporatzea eskatzeko.
Negu Gorriak kolektiboa Iruñean sortu zen, etxerik gabeko pertsonei aterpea eta gaueko ostatua eskaintzeko sare autogestionatu gisa, eta orain elkartasun espiritu hori eraman nahi dute Ceutako krisira.